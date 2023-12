Trovato con oltre 9mila euro e più di 400 grammi di droga, arrestato 24enne

Quasi 9.000 euro in contanti, quattro cellulari e oltre 300 grammi di droga. È quanto hanno trovato gli agenti del Reparto Antidegrado e il nucleo cinofilo della Polizia Municipale nell’abitazione di un 24enne straniero che, dalla perquisizione personale, è risultato in possesso di ulteriori 100 grammi di sostanze e 200 euro.

L’operazione della Polizia Municipale è scattata giovedì mattina a seguito di una serie di appostamenti e sopralluoghi all’interno del Parco delle Cascine con controlli eseguiti anche attraverso i sistemi di videosorveglianza. Da questa attività era emerso che questi trascorreva gran parte della giornata nel parco presumibilmente per svolgere l’attività di spaccio. Dopo aver individuato la sua abitazione, giovedì mattina agenti con il cane antidroga Sirio hanno aspettato l’uomo fermandolo mentre usciva di casa. È stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish e oltre 200 euro in contanti. La perquisizione è continuata in casa e il sospetto è diventato certezza. Sirio ha scovato, nascosti in uno zaino, alcuni panetti di sostanza stupefacente, complessivamente oltre 300 grammi di hashish e circa 6 grammi di cocaina. Trovati anche quattro cellulari, bilancine di precisione, sostanze da taglio e 8.980 euro probabile provento dell’attività di spaccio. La droga (oltre 400 grammi), il denaro (oltre 9.180 euro) e l’attrezzatura per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati.

L’uomo è stato prima identificato (è risultato un cittadino di un paese dell’Africa occidentale nato nel 1999 e non in regola con norme sull’immigrazione) e poi arrestato e portato nel carcere di Sollicciano come da disposizioni del sostituto procuratore di turno.

Nel pomeriggio di giovedì la squadra Antidegrado ha fermato anche un minore alla fermata della tramvia Fallaci intento a spacciare. Per lui è scattato l’accompagnamento presso una struttura di accoglienza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa