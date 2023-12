Furti e risse animano la notte fiorentina

Ennesimo furto ai danni di una pizzeria nel centro storico di Firenze. Questa volta nel mirino un esercizio di via Pisana. I proprietari della pizzeria hanno dato l’allarme questa mattina attorno alle ore 9 avvisando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato un’apertura nella vetrina dell’attività. Grazie a questo i malviventi sono riusciti ad entrare nella pizzeria e rubare il fondo cassa : appena 10 euro.

Oltre dai furti e dagli atti vandalici, la notte fiorentina è stata caratterizzata anche due una rissa che ha visto la conclusione con un bilancio di due feriti e due denunce.

Le due risse

La prima sarebbe esplosa la scorsa notte attorno alle 2 in via Pietrapiana tra un gruppo di sette maghrebini e due senegalesi. Un ventenne senegalese è stato portato al portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova raccontando poi agli agenti di essere stato colpito con calci, pugni e una catena dal gruppo di nordafricani senza però spiegare i motivi. Il giovane aveva con sé 10 grammi di hashish ed è stato segnalato come consumatore di stupefacenti.

In via Magazzini, poco dopo, si stato rintracciato rintracciato un 26enne tunisino ferito all'addome verosimilmente con un coltello.

Il giovane è stato trasferito a Careggi e non sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori, dopo aver visto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo avrebbero individuato come tra coloro che armato di catena avrebbe partecipato alla rissa in via Pietrapiana. Per questo è stato denunciato per lesioni aggravate.

L'altra rissa si è invece accesa tra via de Benci e via Ghibellina: gli agenti di una volante, secondo quanto spiegato, hanno sorpreso quattro persone di origine nordafricana che si colpivano con calci e pugni. Due di essi avrebbero usato i caschi da moto per colpire gli avversari.

Alla vista dei poliziotti, gli uomini sarebbero fuggiti in direzioni differenti. La volante ha inseguito e bloccato in via de Pepi uno dei partecipanti, un 40enne marocchino, ubriaco, che non avrebbe saputo spiegare le ragioni dello scontro. Per lui è scattata la denuncia per rissa e la multa per ubriachezza.