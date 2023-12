Il maltempo si abbatte sulla costa e nel Pisano. Mareggiata a Marina di Pisa e allagamenti

Raffiche di vento a 112 km/h e inondazioni nelle strade di Marina di Pisa, con vigili del fuoco e Protezione Civile al lavoro per mitigare gli effetti della mareggiata. Una mareggiata ha colpito Marina di Pisa, generando allagamenti nelle strade a causa dell'ingresso dell'acqua di mare. Il governatore toscano Eugenio Giani ha comunicato che la zona sta affrontando mareggiate e raffiche di vento che raggiungono i 112 km/h. Gli interventi sono in corso per gestire la situazione, con vigili del fuoco e la Protezione Civile sul posto per affrontare non solo gli allagamenti ma anche il rischio di caduta di alberi a causa del forte vento.

Il governatore ha evidenziato la necessità di affrontare alberi caduti e detriti stradali, fornendo assistenza in loco per minimizzare i disagi causati dalla mareggiata. È importante notare che Marina di Pisa aveva già sperimentato una situazione simile il 3 novembre scorso, quando una mareggiata molto intensa aveva provocato allagamenti e disagi. La tempestiva risposta delle autorità locali dimostra la prontezza nell'affrontare gli eventi meteorologici estremi e garantire la sicurezza della comunità locale.

I vigili del fuoco hanno operato con 7 squadre su tutto il territorio provinciale in prevalenza sul litorale di Pisa e Pisa città. In arrivo squadra di Grosseto con autoscala. Gli interventi in coda sono circa 70 e sarebbero in crescita. Il vento sarebbe responsabile anche, al liceo scientifico Buonarroti di Pisa, della caduta di due panelli dal tetto in un corridoio dove non c'era nessuno.

A Livorno da questa mattina è stato interrotto il traffico navale al porto a causa delle onde che hanno superato i 4 metri di altezza.

A Santa Croce sull'Arno si segnala un grosso albero caduto in strada su Viale Gramsci, nei pressi del ponte.

Il maltempo ha colpito anche la provincia di Lucca con numerosissime richieste di intervento ai vigili del fuoco. Si tratta di alberi caduti sulle linee elettriche o telefoniche, o sulle strade. Da stamani sono stati effettuati 15 interventi, 5 in corso di risoluzione e, alle 11:30, 40 quelli in coda, la maggior parte dei quali concentrati sulla costa versiliese.