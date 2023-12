Rubano la PostePay ad un azionano e acquistano 17 pacchetti di sigarette. Due giovani in manette

Avrebbero acquistato un’ingente quantità di sigarette dopo aver rubato la PostePay facendo insospettire il titolare della ricevitoria dove stavano acquistando i tabacchi.

La vicenda risale al tardo pomeriggio di ieri quando l’attenzione dei gestori della tabaccheria di viale Alemanni, è ricaduta su due uomini intenti ad acquistare una quantità ingente di sigarette al loro distributore automatico.

Ai gestori la folle spesa di circa un centinaio di euro era sembrata davvero esagerata, tanto da farli mettere in contatto con il 112 Nue segnalando l’anomala situazione.

All’arrivo dei poliziotti i due uomini, un 29enne di origine marocchina e un algerino di 32 anni, si sono incamminati frettolosamente verso la stazione, gettando per terra due tessere.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato entrambi, recuperando immediatamente quanto buttato a terra ovvero una PostePay e una tessera sanitaria intestata ad un 70enne fiorentino. In altre parole, tutto il necessario per acquistare tabacchi ad un distributore.

Una volta rintracciato il legittimo proprietario, i militari hanno appreso che l’uomo era stato vittima di un furto in centro proprio in quella giornata.

I due uomini sarebbero riusciti ad acquistare ben 17 pacchetti di sigarette per una spesa di circa un centinaio di euro. Dagli accertamenti la PostePay risulterebbe essere stata utilizzata dai due anche per altre spese, arrivando così ad un ammonto totale di 600 euro.

Entrambi i giovani sono finiti in manette con l’accusa di indebito utilizzo di carte di pagamento e dovranno rispondere anche della ricettazione di alcuni oggetti trovati in loro possesso e risultati appartenere sempre allo stesso titolare delle tessere rubate.