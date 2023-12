Ancora digiuno per l'Use Computer Gross in trasferta: bloccata sul parquet del Serravalle Scrivia

Si resta fermi a quel 15 ottobre ed a quel 68-79 centrato sul campo di Legnaia. L’assalto alla terza vittoria esterna fallisce infatti anche a Serravalle Scrivia, con la squadra di casa che vince 83-81 ma, soprattutto, con l’Use Computer Gross che non riesce a gestire un vantaggio di 15 punti alla fine della terza frazione. Cosa a quel punto accada nella testa dei biancorossi è un mistero. Fatto sta che la squadra che entra in campo nei dieci minuti finali non è nemmeno parente di quella che lo aveva lasciato un minuto prima ed il 33-19 dell’ultima frazione è lì a dimostrarlo.

Il girone di andata si chiude così con la quarta sconfitta esterna consecutiva e con la prospettiva di iniziare quello di ritorno ancora lontano da Empoli, domenica prossima a Lucca.

Si comincia bene con Rosselli che mette subito una tripla ed un’infrazione di 24 secondi dei padroni di casa che subito dopo entrano in partita con Taverna. Mazzoni e Calabrese firmano il 3-8 e, dopo che Giannone appoggia il 7-13, Quartuccio si siede con due falli. Sul 7-17 a firma Mazzoni e Giannone, Serravalle chiama minuto e, alla ripresa, Gay e Pavone vanno a segno (12-17).

I problemi per i biancorossi arrivano dal tiro pesante dei piemontesi, mentre in attacco le cose vanno bene, grazie anche a Baccetti che mette 6 punti consecutivi: 20-23. Al 10’ siamo 22-25 e coach Valentino riparte con Quartuccio in campo e la tripla di Cerchiaro.

Quartuccio e Giannone dalla lunga cercano di allungare (28-34) ma Serravalle non molla: 33-34. Nel finale la Computer Gross scatta con Calabrese e Mazzoni sul 36-46, salvo poi perdere il solito Taverna nell’angolo per la bomba del 39-46 che manda le squadre al riposo. Polveri bagnate alla ripresa con Mazzoni che finalizza una bella transizione appoggiando i primi due punti. Sale l’intensità difensiva dei biancorossi mentre Rosselli regala un assist al bacio a Cerchiaro e subito dopo Giannone mette il 43-56 suggellando un parziale di 0-5 al 7’.

Sull’ennesimo recupero difensivo, Rosselli dalla lunetta per il 43-58, più 15 massimo vantaggio, e Taverna, sempre lui, torna a ridare ossigeno ai suoi. L’Use pare padrona del campo e chiude la terza frazione sul 50-62. Si entra nella fase decisiva con una tripla di Gay ed un appoggio sempre del play da sotto: partita riaperta sul 54-62. Valentino prova a metterci una toppa rimettendo Rosselli e Quartuccio ed un antisportivo su Sesoldi consente ai biancorossi di muovere il punteggio dalla lunetta: 54-64. Serravalle ci crede e, sul 67-63 con nessun canestro segnato dal campo dai suoi ragazzi, coach Valentino deve chiedere timeout.

La luce resta spenta e Gay segna il 67-65, preludio al comodo pareggio da sotto di Corino a quota 67 ed al sorpasso di Ruiu dalla lunetta: 68-67. Sesoldi segna finalmente dal campo e Giannone dalla lunetta impatta: 71-71. Fermare Taverna continua ad essere un problema e, come se non bastasse, Quartuccio esce per falli al 7’, con Pavone che mette il libero del 76-73. Sul secondo, però, è bravo a prendere il rimbalzo ed a servire Taverna, ancora lui, per la bomba del 79-73. L’Use si aggrappa a Giannone che subisce regolarmente fallo e mette i liberi (6/6 in questa fase), ma è chiaro che serve qualcosa di più anche se i segnali che si colgono non sono belli. Cerchiaro segna una tripla capolavoro per il 79-78 e, a 100 secondi dalla sirena, Taverna dalla lunetta per l’81-78.

C’è una palla persa in attacco, Giannone stoppa Taverna e Sesoldi segna solo il primo libero: 81-79. Si entra nella fase decisiva. In serie: canestro di Gai, lo imita Cerchiaro, Gay sbaglia la tripla e si va al timeout con 26 secondi da giocare sull’83-81. Cerchiaro sbaglia, Sesoldi non trova il rimbalzo e stavolta è Serravalle a chiedere minuto, giusto per pregustare la vittoria che, con poco più di un secondo da giocare, arriva senza che accada niente altro.

83-81

SERRAVALLE SCRIVIA

Gay 10, Taverna 31, Razic 11, Pavone 5, Perez 13, Corino 4, Ruiu 9, Avino, Tava, Rossi. All. Gatti

USE COMPUTER GROSS

Giannone 26, Baccetti 6, Sesoldi 9, Rosselli 5, Mazzoni 9, Quartuccio 8, Calabrese 8, Cerchiaro 10, De Leone ne, Fogli ne, Tosti ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Rigon di Bellinzago Novarese

Parziali: 22-25, 39-46 (17-21), 50-62 (11-16), 83-81 (33-19)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa