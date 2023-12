Cento anni dalla nascita di Don Milani. All'istituto comprensivo "Serve di Maria Addolorata" proiettato il docufilm sulla sua vita

Giovedì 30 novembre 2023, giornata di grande emozione per la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Serve di Maria Addolorata" di via Faentina a Firenze.

Oltre sessanta studentesse e studenti delle classi prima, seconda e terza hanno assistito alla presentazione e alla proiezione del nuovo docufilm realizzato dalla storica Giovanna M. Carli in occasione dei Cento anni dalla nascita del Priore di Barbiana, insieme alla Madre superiora Paola Romoli, Suor Marzia Platanìa e ai professori Tommaso Torri, Ilaria Canfailla, Clarissa Oliva, Alice Converselli, Simona Dal Piaz, Caterina Weck e Paola Uribe.

“Ci siamo ritrovati insieme oggi - ha commentato la Preside, Nicoletta Benini - per ricordare una data importante per la Toscana e Firenze e cioè la riforma penale promulgata nel 1786 da Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana che abolì la pena di morte, l'uso della tortura: una riforma grandissima che portò la Toscana ad essere il primo stato nel mondo a sancire i diritti di libertà e di pace. Per questi valori viene facile il parallelismo con un uomo giusto, prete e maestro, che in nome di questi valori andò controcorrente, contro tutto il pensiero dominante che faceva dei poveri, dei contadini gli ultimi senza possibilità di riscatto e di riuscita sociale.

Don Milani, rovesciò questo pensiero comune. Un desiderio di libertà, di giustizia e di pace sociale che gli costò la condanna della Chiesa di allora e una grande solitudine fino alla morte a soli 44 anni. Il suo “I care” risuona ancora oggi a cento anni dalla sua nascita ed è un invito quanto mai necessario proprio perché poco attuato. Grazie al docu-film “Don Milani domani”- ha poi concluso - abbiamo modo di riflettere su questa grande figura tracciando una linea ideale e continua che rende i suoi insegnamenti attuali e addirittura proiettati nel futuro!”.

Il docufilm, con musiche originali realizzate dal giovane producer Giovanni Tancredi Tàfani, tratta la storia di don Milani toccando i luoghi simbolo (Montespertoli, Calenzano e Barbiana) e presenta documenti inediti ovvero mai pubblicati come l’atto di battesimo del priore di Barbiana, documenti rinvenuti dalla curatrice dell’intero progetto sotto la guida dell’archivista Giulio Cesare Bucci, negli archivi di Montespertoli. Per la prima volta viene mostrata al pubblico anche l’immagine dell’affresco citato nel libro di Michele Gesualdi ma mai pubblicato, raffigurante un San Tommaso d’Aquino d’intensa devozione, realizzato per mano dello stesso priore, allora seminarista in tempo di guerra. Le riflessioni sono a cura di Marco Poli, Elisabetta Masti, Rosy Bindi, Filippo Carlà Campa, Leandro Lombardi, Andrea Bigalli, Maurizio Pieri; con le testimonianze di Giulio Cesare Bucci, Valeria Milani Comparetti, Renzo Pulidori, Silvano Nistri, Graziano Latini, Alfredo Amerighi,

Luana Facchini Rosi, Enzo Brunetti, Agostino Burberi, Fiorella Tagliaferri, Lauro Seriacopi, Piero Cantini, Catia Gonnella, Aldo Bondi, Gianna Giachetti, Annalisa Mensi Calderai.

"Don Milani Domani. Tutto è possibile", per la produzione e regia di Giovanna M. Carli, riprese e montaggio di Valerio Ricci, musiche originali di Giovanni Tancredi Tafani è disponibile alla visione esclusivamente, al momento, scrivendo una e-mail a: donmilanidomani@gmail.com

Fonte: Istituto comprensivo "Serve di Maria Addolorata"