Emma Villas Siena cede al tiebreak contro Cuneo

La Emma Villas Siena recupera da uno svantaggio di due set a zero, riesce a portare il match al tiebreak dove però Cuneo è più attenta e lucida. Sono i piemontesi alla fine a esultare per la vittoria, Siena conosce la sua terza sconfitta nelle prime nove giornate di campionato ma conquista comunque un punto per la propria classifica. Mvp dell’incontro è Jensen.

Già giovedì si torna in campo per il turno infrasettimanale, l’avversaria di Siena sarà Grottazzolina (via al match al PalaEstra alle ore 20,30) che sta disputando un ottimo campionato.

Primo set La Emma Villas Siena inizia il match con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, Milan e Pierotti in banda, Copelli e Trillini al centro, Bonami libero. Cuneo risponde con Sottile-Jensen, Botto-Andreopoulos, Codarin-Volpato, Staforini.

Siena parte forte: 5-3 per i senesi, con Pierotti, Milan e Krauchuk subito a segno. Milan colpisce dai nove metri, Copelli mette giù una veloce, Siena è avanti. Alcuni errori di troppo, poi, per la Emma Villas Siena, i piemontesi ne approfittano e si portano sul +4: 14-18. Krauchuk rintuzza schiacciando bene sul muro avversario, mani-out ed è 15-18. Punto break per Siena con la murata vincente di Riccardo Copelli: 18-20. Poi arriva Milan, dopo un grande salvataggio di Bonami: 19-20. Jensen però martella costantemente: 19-22. Codarin decide il set con un triplice ace: 19-25.

Secondo set Ancora Cuneo inizia forte: 2-5, con Jensen di nuovo protagonista. Bravo Tallone, autore del punto che vale il 6-9. La Emma Villas continua a commettere qualche errore di troppo in attacco, Cuneo se ne avvantaggia portandosi sull’8-12. Tallone da posto 4 colpisce bene: 9-12. Quando Copelli schiaccia la veloce con potenza e precisione il punteggio dice 10-13.

Siena reagisce in un momento non semplice e mette la testa avanti. Krauchuk è bravissimo in occasione del punto del 18-16. Ma è un vantaggio che dura poco. I piemontesi trovano punti un po’ da tutti i loro giocatori e pur con percentuali in attacco non eccelse (39% a fine set) riescono ad aggiudicarsi il parziale: 22-25.

Terzo set Siena riparte forte in questa occasione, Copelli al servizio è una minaccia continua per Cuneo e Krauchuk va a segno più volte. Emma Villas avanti 15-10. Anche Marco Pierotti è “on fire”: 16-10. Ace di Jensen e Cuneo si avvicina: 18-15. Nevot schiaccia e si mette in proprio in un frangente non semplice: 19-15. Ok anche Copelli, autore di un punto break:20-15. Ed è di nuovo lui a colpire poco dopo: 21-16. Krauchuk chiude il terzo set sul 25-21.

Quarto set Tanto equilibrio, con Cuneo che mette sul taraflex tanta energia per provare a chiudere qui la sfida. Siena ha buoni terminali offensivi in Tallone e Pierotti. Al centro, poi, Copelli è sempre una sicurezza sia per le murate vincenti che per gli attacchi a segno. Il punteggio va ad elastico, Siena allunga sul finale, con Copelli e Tallone protagonisti. Quando Jensen manda out la schiacciata la Emma Villas è avanti di 2 punti: 22-20. Muro di Krauchuk su Botto: 23-20. Copelli chiude il quarto set sul 25-22.

Quinto set Il tiebreak inizia con un ace di Tallone, poi vanno a segno Copelli e Krauchuk che rispondono ad attacchi vincenti di Cuneo: 3-3. Bene Pierotti e anche Codarin dall’altra parte della rete. Cuneo va al cambio di campo sul 6-8, poi allunga e si porta avanti di quattro lunghezze. Copelli riduce lo svantaggio (9-12) ma Jensen va ancora a segno. Ancora Jensen e il muro di Codarin chiudono il set sul 10-15 e il match sul 2-3.

Emma Villas Siena – Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo 2-3 (19-25, 22-25, 25-21, 25-22, 10-15)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 14, Trillini 4, Nevot 4, Bonami (L), Tallone 13, Coser (L), Krauchuk 21, Milan 5, Gonzi, Acuti, Pierotti 15, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

PULISERVICE ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Codarin 11, Gottardo 10, Sottile 1, Colangelo, Giordano (L), Bristot, Giacomini, Botto 11, Jensen 22, Andreopoulos 8, Staforini (L), Coppa, Cioffi, Volpato 11. Coach: Battocchio. Assistente: Gallesio.

Arbitri: Matteo Selmi, Michele Marotta.

Video Check: richiesto nel primo set da Cuneo sul 17-20; richiesto nel secondo set da Siena sul 19-21; richiesto nel quarto set da Cuneo sul 22-20; richiesto nel quinto set da Cuneo sul 3-3 e da Siena sul 5-8.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 44%, Cuneo 47%. Muri punto: Siena 7, Cuneo 14. Positività in ricezione: Siena 55% (16% perfette), Cuneo 59% (30% perfette). Ace: Siena 6, Cuneo 6. Errori in battuta: Siena 21, Cuneo 14.

Durata del match: 2 ore e 11 minuti (26’, 30’, 29’, 28’, 18’).

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena