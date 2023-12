Finisce in pareggio il match tra Subbiano e Settignanese

Secondo pareggio consecutivo per il Marino Mercato Subbiano, che davanti ai propri tifosi va sotto all’inizio della ripresa ma riesce a trovare il la rete dell’1-1 con Falsini alla mezzora del secondo tempo. Il primo squillo della gara arriva dopo sei minuti con Elisacci, il tiro finisce fuori di poco.

Per il Subbiano, invece, è Cappelli ad andare vicino al gol al 13’, ma è bravo nell’occasione il portiere ospite a bloccare. Tra il 20’ e il 30’ sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al vantaggio: Falsini cerca di sbloccare la partita calciando da fuori, poi su una punizione che però non trovano fortuna. Poi entra in scena la Settignanese che impegna Lancini con Marrani e Fani.

Ma la prima frazione di gioco finisce in perfetta parità. La ripresa ha un’altra intensità. Dopo dei minuti il Subbiano esce male da un calcio d’angolo con la palla che arriva al numero 6 della Settignanese Elisacci, abile a battere a rete. La reazione dei padroni di casa porta la firma del capitano Gisti, ma il tiro è alto. Squillo che porta al pari: al 31’ Capacci verticalizza per Falsini che calcia di destro sul primo palo colpendo in pieno l’incrocio, segnando l’1-1.

Il Subbiano si galvanizza e rischia di raddoppiare con De Simone e il nuovo arrivato Matteini. A pochi minuti dalla fine, però, gli uomini di mister Giusti rimangono in dieci per l’espulsione di Orlandini. Finisce così in parità tra Subbiano e Settignanese.

12° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

MM SUBBIANO - SETTIGNANESE = 1-1

RETI: 8’ st. Elisacci (Settignanese) 31’st. Falsini (M.M. Subbiano)

MARINO MERCATO SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Sereni, Poponcini, Gisti, Bidini, Nocentini, Panzieri, De Simone, Cappelli, Falsini. A disposizione: Bulgarelli, Poggesi, Parati, Capacci, Bonchi, Chianini, Matteini, Amedei, Martinelli. All. Giusti

SETTIGNANESE: Santini, Corri, Galeazzo, Silli, Ceripa, Elisacci, Vecchi, Barbetti, Marrani, Tofanari, Fani. A disposizione: Rossi, Cocchi, Salvadori, Verdi, Marchetti, Colella, Mbye, Lascialfari, Gomez. All. Milanese

ARBITRO: Federico Pianigiani sez. Siena, 1° assistente Davide Meocci; 2° assistente Mirko Gioia sez. Valdarno