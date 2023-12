Inaki Gonzalo San Millan entra a far parte dello staff tecnico dell'Arezzo calcio femminile

L’Arezzo Calcio Femminile è felice di ufficializzare l’ingresso nello staff tecnico di . Mister Inaki affiancherà Mister Mike nel lavoro quotidiano sul campo, portando esperienza e professionalità al servizio della squadra.

Mister Inaki è originario dei Paesi Baschi, in Spagna, ma le sue principali esperienze professionali le ha avute negli Stati Uniti, a partire dal 2015. Dopo varie e fortunate esperienze in alcune High School americane dell’Oregon e della Virginia, nel 2018 Mister Inaki è stato vice allenatore della squadra U19 del Santutxu FC, nei Paesi Baschi, in Spagna. Poi il ritorno negli Stati Uniti, dove ha lavorato con i settori giovanili di Richmond United, SOCA-Skyline Elite (Virginia) ed Eugene Metro FC (Oregon). Sempre negli Stati Uniti, tra il 2021 e il 2022, ha lavorato come vice allenatore in due squadre femminile: University of Virginia Women’s e University of Oregon Women. Nella passata stagione è stato vice allenatore al NK Tabor Sezana, squadra maschile che milita nella Seconda Divisione slovena.

A Mister Inaki va il più caloroso benvenuto e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la Società.

Fonte: Ufficio Stampa ACF AREZZO