San Casciano investe in viabilità e sicurezza con interventi da un milione e 700mila euro

San Casciano in Val di Pesa investe in sicurezza del territorio e viabilità avviando un progetto di riqualificazione dal valore complessivo di un milione e 700 mila euro.

Di questi, un milione e mezzo circa verranno allocati per la manutenzione straordinaria del capoluogo e delle frazioni. L’investimento, che rientra in un accordo quadro finalizzato al miglioramento e alla riqualificazione di numerosi tratti delle viabilità, consiste nel rifacimento dei manti stradali e in parte nella risistemazione dei marciapiedi. L’opera promossa dalla giunta Ciappi interessa una decina di strade tra le più frequentate del comune.

L’obiettivo sarà quello di avere strade più sicure oltre che più fruibili e appetibili dal punto di vista turistico-culturale.

“Dare centralità al potenziamento della sicurezza e del decoro urbano è una priorità assoluta - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che stiamo dimostrando nei fatti con un’azione concreta di riqualificazione in un'area e una rete viaria, quella di San Casciano, che è molto estesa e ampia e richiede un lavoro continuativo e costante di sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Concluse le opere di riasfaltatura di alcuni tratti di via Collina, via Campoli, l'area del parcheggio di viale Garibaldi, via fratelli Rosselli, via Masucce, via Borromeo, via della Pesa, via Dante. Per le due strade del capoluogo, via XXV Aprile e via Togliatti, il rifacimento del manto stradale è stato accompagnato anche dalla sostituzione dei marciapiedi.



Inoltre, sono iniziati i lavori in via Martin Luther King con l'obiettivo di riqualificare l'intero percorso pedonale.

A breve si aprirà il cantiere per via Sonnino e via De Nicola a Mercatale Val di Pesa dopo la conclusione dei lavori di asfaltatura della rotatoria di via Mattoncetti, in corso d’opera.

Sono poi in partenza gli interventi che interessano alcuni tratti stradali e relativi al marciapiede di via Bellucci a Cerbaia e la risistemazione dei tratti più ammalorati di via Pisignano.

L'investimento complessivo da un milione e 400 mila euro si è rafforzato con ulteriori interventi. L'amministrazione comunale ha concluso l'opera di consolidamento del muro di retta di via Vico l'Abate (80mila euro) e sta portando a termine un altro importante intervento di ripristino che riguarda la frana lungo via Gentilino. Per la realizzazione di questo intervento il Comune ha speso una somma pari a 245mila euro complessivi.

“Risanamento delle strade comunali, asfaltatura del manto, rifacimento dei marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, sottoservizi di una quindicina di viabilità - continua il sindaco - stiamo lavorando con azioni puntuali su tutto il territorio comunale per garantire maggiore sicurezza alla comunità. Il nostro è un piano articolato che mira al mantenimento e al miglioramento del patrimonio pubblico, oltre al rafforzamento dei servizi e delle condizioni che offrono qualità della vita, cultura della sicurezza, inclusione e accessibilità”.