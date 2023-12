Stop dell'Abc Solettificio Manetti. A Sestri finisce 76-93 per gli avversari

L’Abc Solettificio Manetti lascia a Sestri il secondo scontro diretto stagionale: 76-93 il finale al PalaBetti dell’ultima giornata di andata.

Ha vinto chi ha meritato di più. E chi ha potuto contare su rotazioni, centimetri e fisicità che hanno fatto la differenza.

La Pallacanestro Sestri si è presa lo scontro diretto, costringendo l’Abc Solettificio Manetti a chiudere nel modo più amaro il girone di andata. Alla fine dei giochi il passivo è stato pesante, 76-93 il punteggio sul tabellone del PalaBetti, frutto di una gara in cui i gialloblu, salvo i primi cinque minuti di gioco, sono stati sempre costretti a rincorrere. A fare la differenza, oltre alle assenze che di settimana in settimana si fanno sempre più pesanti, è stata la grande intensità degli ospiti, autori di una prestazione solida e autoritaria nella quale hanno fatto pesare il gap fisico sotto canestro ma anche il ritmo offensivo nei momenti decisivi del match.

Adesso, pur nelle evidenti difficoltà dettate in primis dalla rotazioni ridotte ai minimi storici, è necessario tornare a fare quadrato intorno all’emergenza per mettere un punto e ripartire. Già da domenica prossima, quando saremo al giro di boa.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Corbinelli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Sestri: Lo, Pintus, Cavallaro, Daunys, Anaekwe

Il doppio affondo di Pucci e Scali dalla lunga distanza inaugura un primo quarto che vede gli attacchi grandi protagonisti. Sestri resta in scia spinta da Lo (10-9), mentre la penetrazione di Nepi e il gioco spalle a canestro di Cantini provano a dare la scossa per il 14-9. La tegola, però, è dietro l’angolo, con coach Angiolini costretto a richiamare in panchina Scali per il secondo fallo personale. Gli ospiti fanno pesare la propria fisicità e i centimetri nel pitturato, con Anaekwe a firmare il sorpasso sul 17-18 dopo sette minuti. Sul primo tentativo di allungo ospite, Corbinelli dall’arco tiene l’Abc incollata, seguito dall’azione da tre punti di Malkic che impatta a quota 25, finché Daunys, in contropiede, chiude il parziale sul 25-29.

Ed è proprio lo stesso Daunys che all’inizio della seconda frazione fa il bello ed il cattivo tempo in mezzo all’area castellana, dando così modo a Sestri di difendere il vantaggio. Approfittando del momento di smarrimento gialloblu, Anaekwe prova ad allungare, costringendo coach Angiolini a fermare il gioco sul 28-35. Mentre il duo arbitrale decide di non assegnare i due punti alla conclusione di Scali, gli ospiti approfittano dell’inerzia in proprio favore e toccano il +9 con il solito Anaekwe (28-37). In un momento delicatissimo, la tripla di Nepi prova a girare la gara per il 32-37 a metà frazione, ma dopo diversi attacchi a vuoto da entrambe le parti, gli ospiti tornano in saldo controllo grazie a cinque punti di Cavallaro che siglano la doppia cifra di vantaggio: 38-48 al 19′, che diventa 39-48 all’intervallo.

Allo scadere dei ventiquattro secondi è proprio Cavallaro a mettere a segno i primi due punti della ripresa ristabilendo un vantaggio di due cifre per i liguri. Mentre Cantini fa gli straordinari sotto canestro, Nepi punzecchia i rivali spaccando in due la difesa genovese e concretizzando subito dopo una pulitissima esecuzione dalla media distanza (43-51). Daunys e Lo, però, sorprendono i gialloblu dall’arco, infilando due bombe pesantissime che spezzano sul più bello il tentativo di rimonta castellana: 45-58 al 25′. L’Abc alza la difesa, con Corbinelli che prova a prendere per mano la sua squadra capitalizzando due splendidi recuperi (53-62 al 27′), ma l’inerzia non si sposta, con gli ospiti che in un amen si riportano sul +12, vantaggio che amministrano fino alla terza sirena: 57-68.

Pucci mette la prima firma sul rettilineo finale, ma viene subito imitato da De Paoli che approfitta di una disattenzione castellana per sigillare il vantaggio dalla linea della carità. Per ogni timido tentativo gialloblu di riportarsi a contatto, Sestri ogni volta rispedisce al mittente gli attacchi locali, finché la penetrazione di Zini ristabilisce il +13 al 35′ (65-78). Mentre in casa Abc piovono tecnici di cui, onestamente, stentiamo a capire fino in fondo le motivazioni, gli ospiti prendono fiducia e due triple di Lo e Daunys incanalano la sfida verso il suo epilogo (70-86). Negli ultimi due giri di lancette Sestri ha ormai saldo il controllo e gli scambi finali servono soltanto a fissare il punteggio.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PALLACANESTRO SESTRI 76-93

Abc Solettificio Manetti: Malkic 8 (1/5, 1/3), Lazzeri (0/0, 0/0), Corbinelli 17 (5/8, 2/8), Pucci 13 (5/11, 1/7), Merlini ne, Viviani ne, Scali 19 (5/9, 2/2), Nepi 17 (6/11, 1/2), Cantini 2 (1/3, 0/0), Nannipieri (0/2, 0/1), Borghesi ne. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 23/49 (47%) da due, 7/23 (30%) da tre, 9/12 (75%) ai liberi.

Pallacanestro Sestri: Lo 15 (1/1, 4/9), Pasqualetto 1 (0/0, 0/0), Cavallaro 18 (2/2, 4/8), Daunys 24 (7/10, 2/4), De Paoli 4 (2/3, 0/1), Anaekwe 17 (7/10, 0/0), Pintus 5 (1/7, 0/3), Zini 9 (1/5, 1/5), Gallo ne, Barnini ne, Cartasegna ne. All. Guida. Ass. Ambrosini, Calvia.

Totali: 21/38 (55%) da due, 11/30 (37%) da tre, 18/24 (75%) ai liberi.

Parziali: 25-29, 39-48 (14-18), 57-68 (18-20), 76-93 (19-25)

Arbitri: Ricci di Perugia, Pedini di Corciano.

