Attenzione e educazione: così si può eliminare la violenza sulle donne. I risultati del sondaggio

Un tema molto sentito in questi giorni è quello del contrasto alla violenza sulle donne. Le ultime notizie di cronaca portano l'attenzione su questo argomento, sul quale verteva anche il sondaggio di gonews.

Quali sono i progetti che possono servire di più per l'eliminazione della violenza contro le donne? La maggior parte dei votanti, 42.08%, pensa che serva più attenzione dalle famiglie. Il 32,24% opta per l'educazione all'affettività nelle scuole. Il 26,68% è per interventi incisivi delle forze dell'ordine.