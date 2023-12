Calcio a 5, a Scandicci la Nazionale italiana sfida la Spagna in due amichevoli

Due partite amichevoli tra la Nazionale italiana femminile di futsal e la Spagna al Palazzetto dello Sport di Scandicci (via Rialdoli), martedì 5 alle 21 e mercoledì 6 dicembre 2023 alle 19.

Poco meno di un anno fa, a Las Rozas, l’ultimo doppio confronto e il primo storico pareggio (2-2). Nel frattempo, la Spagna ha conquistato il suo terzo Europeo consecutivo, ma la Nazionale italiana femminile di futsal è pronta a rimettersi alla prova nelle due amichevoli in programma al Palasport di Scandicci (entrambe in diretta su Futsal TV), anticipate nella mattinata di lunedì 4 dalla presentazione tenutasi presso la Sala Giunta del Comune.

Alla vigilia della prima delle due gare, è stato l’Assessore del Comune di Scandicci Andrea Franceschi ad aprire il ciclo di interventi. "Giornate impegnative e testanti, soprattutto come preparazione a eventi ancora più importanti che arriveranno. Siamo grati che sia stato scelto il nostro Comune e il nostro palazzetto, cercheremo di fare il massimo per far sentire a casa le Azzurre".

A seguire il Vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca. "Prima di tutto un pensiero a Prato, per quello che è accaduto e per un momento molto difficile. Poi il ringraziamento al CF Pelletterie per la disponibilità nel ricollocare la sede delle partite, facendo sì che questi due giorni di lavoro fossero il più performanti possibile. Avremo gli occhi di tutta Europa, forse anche oltre, puntati addosso e si fa fatica a parlare di "amichevole" – sorride –, un po’ per la storia delle due Nazionali, un po’ perché vogliamo alzare le prestazioni in vista del percorso che il futsal femminile sta facendo. L’ufficialità dell’istituzione di un Mondiale? Avere la possibilità di disputare la più grande competizione declinata al femminile rende giustizia a tantissime atlete che non hanno avuto questa opportunità".

“Le amichevoli che vedrete – prende la parola il Ct della Nazionale Francesca Salvatore – è la parte finale, ma dietro c’è un’intera squadra che ha lavorato per noi. Abbiamo trovato rispetto, educazione, affetto, abbiamo lavorato con serenità e per questo ringrazio tutti. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, conosciamo benissimo la Spagna e mi associo a quanto detto da Scocca: non può essere mai un’amichevole, perché sono campionesse che ci hanno sbarrato tanti obiettivi. Ma c’è un dato importante da sottolineare: negli ultimi due anni, si è alzato il livello di attenzione che loro hanno nei nostri confronti, non solo nei risultati. Sentire che la Spagna ha voglia di giocare con l’Italia mi ha riempito d’orgoglio: significa che iniziamo anche noi ad essere competitivi. Di questo ci sentiamo responsabili, perciò avremo ancora più stimoli. Obiettivi? Cercheremo di divertirci, perché non ci dimentichiamo che è uno dei motivi per cui facciamo sport, ma anche di concretizzare il lavoro fatto svolto fino ad oggi".

"La Nazionale non è come il club: qui tutte siamo allo stesso livello e tutte, anche le più giovani, hanno le stesse responsabilità – spiega in conferenza il portiere Ana Sestari -. Saranno due test importanti, che ci daranno risposte non sono sulla nostra condizione attuale, ma anche sul tipo di programmazione da fare più avanti”. E sul Mondiale: “Un altro sogno che non vediamo l’ora di poter realizzare".

"Ringraziamo il Comitato e la Divisione Calcio a 5 che ci hanno permesso di ospitare un evento di grande prestigio – afferma il Presidente del CR Toscana Paolo Mangini -. In settimana, la Nazionale spagnola di calcio a 11 è stata battuta dalla nostra Italia e speriamo che questo possa essere di buon auspicio anche per le Azzurre del futsal. Queste amichevoli ci permetteranno di mettere in mostra le nostre eccellenze e saranno allo stesso tempo anche veicolo di promozione sportiva per tutta la nostra regione, destando curiosità e interesse".

Tanto entusiasmo anche da parte del Coordinatore Regionale delle Rappresentative di calcio a 5 del CR Toscana Ivan Affibiato. "Per noi è un vanto ospitare un evento del genere, sarà un grande viatico per il nostro movimento. Sono contento di essere qui e curioso di poter assistere alla partita. Anche a livello regionale il movimento sta crescendo e stiamo lavorando tantissimo per questo: aumentare i numeri alla base è fondamentale per poter alimentare la parte verticale dei nostri campionati, e un bell’esempio in tal senso ci è stato dato proprio dalle Future Cup. Noi selezionatori dovremmo andare ad attingere più spesso al lavoro delle società, perché siamo noi che accendiamo la luce su alcuni atleti che vengono poi valorizzati anche al di fuori del contesto di appartenenza".

Infine, la Delegata Regionale SGS del calcio a 5 del CR Toscana Valentina Rosini. "È molto bello che l’SGS possa viaggiare al fianco di questo bellissimo evento. La nostra attività è cresciuta notevolmente e il fatto di poter avere anche un campionato Under 15 femminile in regione è una grande cosa: le ragazze coinvolte per questo doppio appuntamento saranno presenti, esattamente come tutta la parte maschile, per sognare in grande perché questo è uno straordinario spot".

Fonte: Figc Lnd Divisione Calcio a 5