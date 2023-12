Cip-Ghizzani sale seconda in classifica: finisce 0-3 con Montebianco

Montebianco Volley - Cip-Ghizzani: 0 - 3 (10-25, 16-25, 13-25)

Montebianco Volley: Arruda Magrini, Baldanzi, Filippini, Gaudiano, Lippi C. (K), Lippi G. (L), Maccioni, Miranda, Sentieri, Spadoni, Starnotti, Storni; all. Branduardi, II all. Lastrucci

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; all. Buoncristiani, II all. Furiesi.

Una Cip-Ghizzani indomabile sbaragli il Montebianco Volley e agguanta la seconda posizione in classifica.

Le biancorosse sono entrate in campo dando fin da subito il massimo e non hanno lasciato il minimo spazio alle padrone di casa che non sono mai riuscite a gestire l'attacco prorompente di Lari e compagne, dirette da una prova magistrale in regia di Barnini. Ottimo il lavoro anche in ricezione e difesa, che ha dato la spinta a tutto il gioco castellano. Pochissimi gli errori, tanti gli ace e soprattutto forte il rimbombo delle schiacciate nel campo avversario.

"Stiamo crescendo e oggi si è visto," - ha commentato a fine partita l'allenatore Buoncristiani - "ma ci vuole ancora tempo e pazienza: oggi abbiamo fatto molto meglio delle scorse partite, ma possiamo fare ancora di più".

A spendere alcune parole anche il direttore sportivo Campitelli: "Siamo entrati in campo decisi e non abbiamo mai fatto entrare loro in partita. È stata una gara bellissima. Se riceviamo bene e il palleggiatore è in condizione di fare ciò che vuole è difficile poi fermare le nostre attaccanti a rete. Adesso dobbiamo far vedere che non è stato un caso ma che è questo il nostro livello e può ancora salire. Sabato giocheremo contro Firenze Ovest, una squadra giovane che però ha castigato diverse squadre valide e più esperte, dobbiamo arrivarci attenti".

Sabato la Cip-Ghizzani sarà nuovamente in trasferta contro Firenze Ovest, una squadra che ha dimostrato di essere ostica fin dall'inizio del campionato vincendo le prime tre partite e portandosi velocemente nella parte alta della classifica. Sarà quindi compito della squadra preparare la gara al meglio per riuscire a mantenere questo secondo posto e puntare sempre più in alto.

