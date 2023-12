Forza Italia Firenze accoglie ex membri di Italia Viva e Azione

Nuove adesioni a Forza Italia a Firenze, dove sono entrati Silvia Motroni, avvocato, ex coordinatrice circoscrizionale di Italia Viva al Quartiere 2, e Franco Baccani, imprenditore e già coordinatore fiorentino di Azione. I due neo esponenti azzurri sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa da Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia Toscana e capogruppo in Consiglio regionale.

"Motroni è un avvocato, ha una lunga esperienza professionale e politica - ha spiegato Stella -. E' stata consigliera comunale a Montecatini, si è candidata con la lista civica Nardella per il Comune di Firenze e ultimamente svolgeva il ruolo di coordinatore del Quartiere 2 di Firenze per Italia Viva. Entrerà nel coordinamento cittadino e sarà una risorsa importante per le elezioni amministrative del giugno 2024".

"Baccani è imprenditore di successo, con incarichi importanti nel campo della moda e all'interno di Confindustria Toscana e nazionale - ha proseguito Stella -. Era coordinatore fiorentino di Azione, sarà con me nel coordinamento regionale di Forza Italia: avrà la responsabile sulle imprese, sul made in Italy e la contraffazione, settori di cui si occupava nell'associazione industriali. Svolgerà un ruolo di rapporto diretto tra il mondo imprenditoriale e il governo per i fondi relativi all'alluvione di novembre. Il filo che lega Franco e Silvia a Forza è anche la questione valoriale: siamo l'unico partito italiano che fa parte della grande famiglia del Partito popolare europeo".

"Forza Italia è la prima forza politica nata da una passione civica - ha sottolineato Baccani -. Negli altri partiti vedo una grande stagnazione, mentre con Forza Italia credo si possa fare un percorso di riforme serio e di rilancio del Paese. Il mondo imprenditoriale sta vivendo difficoltà congiunturali forti, le imprese vanno aiutate a consolidarsi e a rilanciarsi. Il mio ruolo con le imprese colpite dall'alluvione sarà di supporto, ascolto, azione e operatività diretta. Le aziende non si devono fermare".

"Con Italia Viva non ho mai trovato una sinergia sul lavoro che svolgevo - ha raccontato Motroni -. Alle ultime elezioni politiche, nel quartiere 2 dove ero coordinatrice del partito, abbiamo ottenuto il risultato migliore, il 15%. In Forza Italia invece ho trovato un approccio pragmatico, serio, veloce. Qui c'è voglia di lavorare e di non perdere tempo, si affrontano i problemi e si cerca subito di trovare delle soluzioni". Gli ingressi di Baccani e Motroni "fanno seguito a quelli di altri che abbiamo presentato tra settembre e ottobre - ha commentato Stella - e sono la conferma di un partito che si rafforza, cresce e si dimostra attrattivo, serio e competente".