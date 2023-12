Laboratorio di bellezza per donne in cura oncologica: l'avvio all'Aou Senese

Un laboratorio di bellezza per donne inserite in un percorso di cura e terapia di carattere oncologico. È quanto offre l’Associazione Serena – gruppo di aiuto per donne operate al seno, la cui presidente è la coordinatrice del Comitato di Partecipazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Dafne Rossi, con il progetto “La forza e il sorriso” (nome dell’omonima associazione attiva in molte zone d’Italia).

Attraverso un kit di prodotti cosmetici offerto alle pazienti da alcune aziende produttrici di cosmetici, le donne possono usufruire della consulenza gratuita di un’estetista esperta in make-up che tiene degli incontri aperti (della durata di circa 2 ore) che aiutano le donne a riconquistare benessere e autostima in un modo semplice e divertente, tra “trucchi” e segreti per valorizzare, con semplici e mirati gesti, il proprio aspetto. Ma non solo. «Sono momenti passati in maniera “diversa” che aiutano le pazienti a riappropriarsi del proprio corpo e di loro stesse. Perché a volte la malattia fa dimenticare loro che sono donne che hanno diritto di essere belle e di vivere la propria vita serenamente».

Così Dafne Rossi, presidente dell’Associazione Serena, parlando del progetto “La forza e il sorriso”: oltre all’aspetto estetico, si tratta di un’importante attività dal punto di vista sociale.

"Questi laboratori aiutano a superare l’isolamento a cui induce la malattia – spiega ancora Dafne Rossi -. L’associazione Serena da questo punto svolge tante attività per la socialità delle pazienti oncologiche: dai laboratori di bellezza all’arte-terapia, dagli incontri di gruppo a quelli con la dietista. Sono momenti che servono a far incontrare le persone, a farle socializzare, e renderle consapevoli che, tutte insieme, si riesce a sopportare meglio lo stress della malattia e riprendere il proprio cammino di vita".

Il laboratorio di bellezza è un appuntamento che si svolge con cadenza mensile, dalle ore 10 alle 12 nei locali dedicati al progetto con l’Associazione Serena situati nei pressi dell’asilo dell’ospedale in Strada delle Scotte (ingresso dalla sbarra situata sul lato del centro didattico). Per informazioni rivolgersi all’Associazione Serena ai numeri 0577 585504 e 340 4069888, oppure all'email: associazioneserena@libero.it.

Fonte: Aou Senese