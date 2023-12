"Natale a Teatro", al Verdi di Pisa Valzer Viennesi e musiche dal cosmo

Con quattro serate tra musica cosmica, danze e allegre risate il Teatro di Pisa presenta Natale a Teatro, un cartellone natalizio dalla offerta artistica assai diversificata, con l’invito a vivere la magia delle Feste in un luogo altrettanto magico, con musiche da sogno e momenti conviviali.

Due prime mondiali, una delle quali in esclusiva assoluta per il Teatro di Pisa, compongono questo cartellone che oltre a storiche collaborazioni registra un nuovo e significativo ingresso, quello di Ego-Virgo, partner dell’attesissimo concerto con le musiche da film di Sir John Williams.

Il Natale a Teatro è stato presentato questa mattina dalla presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni e dall’assessore alla Cultura Filippo Bedini. Il direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, Massimo Carpinelli e il Maestro Lorenzo Corti, consulente artistico, hanno annunciato l’importante evento con cui il 29 dicembre saranno celebrati i venti anni del progetto Virgo.

Dall’incanto dei walzer viennesi a un fine anno esilarante con la Traviata dei Goliardi. Primo dell’anno con la tradizione del Concerto

Il primo appuntamento del cartellone natalizio è, nel giorno dell’antivigilia di Natale, sabato 23 dicembrealle ore 21, con la prima mondiale di Alles Walzer, lo spettacolo brioso e brillante che raccoglie il meglio delle melodie Straussiane e le interpreta per una scena teatrale. Dodici danzatori della Compagnia Daniele Cipriani balleranno sulle musiche di Johann Strauss, Josef Strauss e Gustav Mahler per la coreografia di Renato Zanella, già direttore del balletto dell’Opera di Stato di Vienna e coreografo delle più belle edizioni del Concerto di Capodanno di Vienna in mondovisione.

Primo titolo della Stagione di Danza, i biglietti per Alles Walzer sono in vendita dal 28 novembre al botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico (050.941188), su www.vivaticket.

Per concludere e iniziare l’anno in spensieratezza e allegria, la Fondazione invita il pubblico a trascorrere il San Silvestro in Teatro aspettando la Mezzanotte con una cena servita nel Ridotto (inizio ore 19.30; costo 95 euro) e la divertente Traviata in vernacolo (ore 21.30; prezzi biglietti tra i 35 e i 15 euro in base al settore) messa in scena dal Crocchio dei Goliardi. I biglietti per cena e spettacolo sono acquistabili anche separatamente e saranno in vendita da martedì 5 dicembre. Al termine dello spettacolo: conto alla rovescia e brindisi di Mezzanotte.

Per salutare in modo tradizionale l’inizio del nuovo anno, alle 18 del primo gennaio 2024 il Teatro di Pisa ospiterà il classico Concerto di Capodanno, il numero 32 della sua storia. Come da tre decenni anni, il Concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Pisa Host. I biglietti saranno in vendita da martedì 5 dicembre al prezzo unico di 22 euro.

I venti anni del progetto Virgo e la nuova collaborazione tra il Teatro di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo

Venerdì 29 dicembre alle 21, il Teatro di Pisa presenta in collaborazione con l’Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO Virgo l’evento unico Musiche dal cosmo. L’universo sonoro di Sir John Williams. Dopo l’incredibile successo dell’estate 2022, in Piazza dei Cavalieri, con il concerto Per Ennio, con le più belle musiche di Ennio Morricone, la All Stars Orchestra, composta dalle prime parti dei migliori teatri italiani, torna a riunirsi diretta dal Maestro Carmine Pinto con la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti.

Un’orchestra stellare per un concerto cosmico, presentato da Teatro Verdi ed EGO in occasione dei vent’anni dell’esperimento Virgo, uno dei tre osservatori al mondo di onde gravitazionali, inaugurato ufficialmente nel 2003 a Cascina.

Il programma ripercorrerà alcune colonne sonore dello straordinario repertorio di Sir John Williams, la cui produzione è considerata uno dei punti più alti della musica da film orchestrale di tutti i tempi, che ha collaborato ad alcuni dei titoli più famosi di registi del calibro di Steven Spielberg, George Lucas, Oliver Stone, Brian De Palma…

In particolare, per omaggiare Virgo, la All Stars Orchestra eseguirà alcuni brani delle colonne sonore di pietre miliari della storia del cinema di fantascienza, come Star Wars, E.T. l’extra terrestre, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il programma del concerto, con la consulenza musicale di Lorenzo Corti guiderà il pubblico anche a riconoscere le ispirazioni di Williams nella musica sinfonica da Erich Korngold a Giacomo Puccini.

Il concerto del 29 dicembre dedicato al ventennale di Virgo è l’inizio di una partnership tra la Fondazione Teatro di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, che auspicabilmente si consoliderà nella stagione 2024 del Teatro, con altre proposte di alto profilo, che ripercorrano i momenti in cui le fascinazioni cosmiche hanno lasciato un segno importante nella storia della musica e anche nella produzione di grandi compositori.

I biglietti sono già in vendita al botteghino del Teatro di Pisa, su www.vivaticket.it e al numero 050.941188. Info: 050.941111.

La Gift Card per regalare il Natale a Teatro

In occasione del Natale, il Teatro di Pisa presenta la Verdi Gift Card, la carta regalo che consente di acquistare un credito spendibile in abbonamenti e biglietti al Botteghino del Teatro di Pisa. La carta regalo è valida 12 mesi a partire dalla data di acquisto e può essere utilizzata in una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito.

La Verdi Gift Card è acquistabile esclusivamente al Botteghino del Teatro Verdi dal martedì a sabato ore 11-13; il martedì, giovedì e il sabato anche ore 16-19.

Per maggiori informazioni: Centralino Teatro Verdi 050 941111.

"Il 2023 si chiude al Teatro Verdi con tre bellissimi spettacoli di altissima qualità" afferma Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa. "Il 23 dicembre, la compagnia Daniele Cipriani ci farà sognare con i valzer viennesi e l’altissima qualità a cui ci ha abituato; il 29 dicembre, invece, ospiteremo un felice ritorno, quello della orchestra All Stars che tornerà a riunirsi dopo il grande successo del concerto in ricordo di Ennio Morricone. Questa volta gli All Stars suoneranno musiche altrettanto famose, quelle di sir John Williams, segnando per il Teatro di Pisa l’inizio di una nuova collaborazione con l’Osservatorio Gravitazionale Europeo. Il concerto con le Musiche dal Cosmo nasce difatti per celebrare il ventennale della nascita del progetto Virgo.

Il 31 dicembre chiudiamo invece in grande leggerezza e allegria con il Crocchio dei Goliardi e la loro Traviata, mentre il primo gennaio, come da ormai 32 anni, ci ritroveremo per il classico concerto di capodanno organizzato in collaborazione con il Comune e il Lions. Siamo sicuri che l’offerta che proponiamo per Natale piacerà molto al pubblico e credo che regalare il Teatro sarebbe un pensiero certamente originale e di sicuro gradimento".

"L’offerta natalizia del Teatro ha un interessante taglio popolare" dice Filippo Bedini, assessore alla Cultura del Comune di Pisa. "I valzer viennesi prima e le colonne sonore di John Williams, poi, suonate dalla All Stars Orchestra che ritorna a Pisa per il ventennale di Virgo sono due titoli di grande fascino e assai accattivanti per il pubblico. Anche l’idea di salutare il 2023 con la rivisitazione della Traviata in vernacolo è interessante e in linea con la spinta che la nostra amministrazione sta dando alla valorizzazione di questa nostra tradizione. A proposito di tradizioni, il Concerto di Capodanno è un altro caposaldo. Questo calendario natalizio va nella direzione di tenere aperto il Teatro e di farlo vivere anche nelle feste di modo che chi resta in città possa godere di un’offerta culturale natalizia e di qualità".

"Questa iniziativa fa parte di una serie di azioni con cui puntiamo a intensificare ancora di più il collegamento di EGO con la vita culturale della città di Pisa e a valorizzare la presenza di Virgo nel suo territorio" aggiunge Massimo Carpinelli, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo. "Sappiamo in questo di condividere una perfetta unità d’intenti con le più importanti istituzioni cittadine e l’amministrazione comunale. Del resto raccontare Virgo e le sue scoperte significa anche riflettere sull’eco più ampia, che questi nuovi orizzonti di conoscenza hanno sulla nostra visione del mondo e sulla cultura, esplorare le contaminazioni con le ricerche dell’arte e del pensiero".

"Con questo concerto, grazie alla collaborazione del Teatro Verdi e di EGO, riusciamo a riportare a Pisa l’orchestra All Stars, che ha già fatto sognare il pubblico con il concerto del 2022 dedicato ad Ennio Morricone" conclude il Maestro Lorenzo Corti, consulente artistico Musiche dal Cosmo. "Le straordinarie composizioni per film di John Williams sono il punto di partenza di un vero e proprio percorso di ricerca con cui, assieme all’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina, puntiamo a riproporre gli echi e influenze dei temi cosmici, della conoscenza ed esplorazione dell’universo, in fasi storiche e generi musicali anche molto diversi: dalle colonne sonore alle riflessioni cosmologiche dei giganti della musica classica".

Fonte: Ufficio stampa