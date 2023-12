Orgoglio Abc, Federico Zecchi va in nazionale

Dopo la convocazione tra i 16 Azzurrini che fino ad oggi si sono allenati presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No), è arrivata la chiamata più attesa. Federico Zecchi farà parte della Nazionale Under 16 Maschile di coach Alberto Buffo che domani, martedì 5 dicembre, volerà in Spagna per partecipare al XVI° Torneo Internazionale di Iscar, in programma dal 6 al 9 dicembre.

Alla manifestazione l’Italia parteciperà come campione in carica, dopo il triondo sulla Spagna nell’ultima edizione. A contendersi la coppa, oltre alla nostra Nazionale e ai padroni di casa, saranno le rappresentative di Polonia, Portogallo, Grecia e la Castilla y Leon, selezione di casa. Nel girone di qualificazione gli Azzurrini, inseriti nel gruppo A, affronteranno Castilla y Leon e Grecia, per poi giocare la rispettiva finale in base ai risultati delle due gare. Tutte le gare dell'Italia verranno trasmesse sul canale Twitch di Italbaske.

"A Federico il nostro augurio più grande: quello di godersi appieno questa esperienza, sia in campo che fuori, affinchè rappresenti un’occasione di crescita cestistica e personale. Il tutto con quel tricolore cucito sul petto, frutto dell’impegno e della passione che da sempre lo accompagna. Fieri di te, Fede".

Fonte: Abc - Ufficio stampa