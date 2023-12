Santa Barbara, Barnini: "Vigili del fuoco riferimento per la comunità"

"Sono un punto di riferimento per le comunità, costantemente impegnati per rispondere alle necessità di chi si rivolge loro: grazie di cuore ai vigili del fuoco, non ci sono sufficienti parole per ringraziarli per tutto quello che fanno al servizio del Paese e di ogni singola comunità". Così la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ricorda le celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, festeggiata oggi, lunedì 4 dicembre 2023.

La sindaca Barnini, insieme all'assessore comunale Adolfo Bellucci e al presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi, in occasione della ricorrenza ha fatto visita alla caserma dei vigili del fuoco di Empoli, con sede al Terrafino, per portare il saluto e il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Un distaccamento, quello di Empoli, che insieme al distaccamento castellano di Petrazzi, è riferimento per tutti gli undici Comuni dell'Empolese Valdelsa.

"Il ruolo dei vigili del fuoco nel garantire la sicurezza di cittadine e cittadini è centrale in contesti differenti, da quelli ordinari a quelli di maggior gravità, ma tutti significativi - continua la sindaca Barnini - Lo vediamo a livello nazionale, sulle grandi emergenze, ma lo vediamo più che mai sul nostro territorio, a partire dalla risoluzione di criticità per esempio legate al maltempo, come accaduto purtroppo di recente anche nell'Empolese. Con grande professionalità e generosità, i vigili del fuoco si mettono a disposizione delle istituzioni e della cittadinanza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Per questo credo che sia doveroso, anche in questa giornata di festa, portare loro il grazie di tutta la nostra città".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa