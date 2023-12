Abc, come sono andate le giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Altro impegno in salita per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nel match interno contro l’Affrico pagano un inizio davvero surreale. Alla fine dei giochi il tabellone segna 51-67, con i gialloblu che provano a colmare il gap accusato nel primo quarto ma non riescono a completare l’opera. Tra assenze e condizioni fisiche tutt’altro che al top, l’inizio è davvero da incubo: 2-20 il parziale alla prima sirena. Dopo essere praticamente rimasti alla finestra per dieci minuti, nella seconda frazione anche i gialloblu scendono in campo e la gara scorre via in equilibrio, pur con i fiorentini che possono tranquillamente gestire l’ampio margine andando all’intervallo sul 19-40. Dopo una terza frazione che non sposta di molto l’inerzia (36-55 al 30′), nell’ultimo quarto l’Abc tenta l’affondo finale piazzando un break di 21-12, che però non basta per ribaltare il risultato.

Prossimo impegno martedì 12 dicembre alle 21.15 sul parquet del Galli.

ABC CASTELFIORENTINO – US AFFRICO 51-67

Tabellino: Lilli 9, Bartolini 5, Fabrizzi 4, Merlini 20, Damiani 4, Viviani 6, Ticciati 3, Pucci, Marchetti, Vefa ne, Barnardoni ne, Calvisi. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 2-20, 17-20, 17-15, 21-12

Under 17 Eccellenza

Un ko che pesa quello dei ragazzi di Alessandro Gemmi, che cadono sul parquet del Biancorosso Empoli per 94-83. Una sconfitta doppiamente amara perché giunta in un ultimo quarto in cui in casa Abc si spegne letteralmente la luce, dopo tre frazioni sempre condotte. In una sfida che vede gli attacchi grandi protagonisti, l’avvio di gara scorre via sul botta e riposta fino al 18-21 su cui si va al primo riposo. Nella seconda frazione, guidati da Zecchi che risulterà top scorer del match (27 punti realizzati), i gialloblu provano ad indirizzare il match grazie ad un parziale di 21-31 che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-52. Al rientro la reazione locale riduce la distanze, pur con l’Abc sempre in controllo alla terza sirena (66-73), finchè nell’ultimo quarto l’inerzia si sposta decisamente dalla parte della squadra di casa, che impatta e mette la testa avanti per poi allungare in volata.

Prossimo impegno lunedì 11 dicembre alle 20 al PalaBetti contro la Juve Pontedera.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELOFIORENTINO 94-83

Tabellino: Ticciati 10, Baldi ne, Zecchi 27, Carzoli, 9, Ciulli 2, Iacopini 9, Bufalini, Agbegninou 7, Leti 3, Vallerani, Filomeno ne, Borghesi 16. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 18-21, 21-31, 27-21, 28-10

Under 17 Silver

Derby amaro anche per i ragazzi di Claudio Calvani, che dopo tre risultati utili consecutivi inciampano sul parquet della Virtus Certaldo: 58-53 il finale a Canonica. Una sfida fatta di break e contro break, con i gialloblu che dopo i primi scambi tentano la fuga al 10′ (13-21), salvo poi subire la rimonta locale nella seconda frazione che manda le squadre all’intervallo in perfetta parità (30-30) e costringe la truppa castellana a rifare tutto dall’inizio. Al rientro in campo si gioca sul punto a punto (41-42 alla terza sirena), preludio ad un ultimo quarto in cui la Virtus prende fiducia e incanala la sfida trovando sul finale i canestri decisivi.

Prossimo impegno sabato 9 dicembre alle 16 al PalaBetti contro Gea Grosseto.

VIRTUS CERTALDO – ABC CASTELFIORENTINO 58-53

Tabellino: Garbetti, Crisafi, Ricci 4, Altamore 10, Bini 10, Beshaj, Fiorentini, Kamberaj 5, Jelassi 8, Giglioli 12, Macalindong, Barlabà 4. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 13-21, 17-9, 11-12, 17-11

Under 15 Eccellenza

Sul parquet della capolista Sancat arriva la prima battuta d’arresto per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che cadono 78-60 e perdono la loro imbattibilità. Al di là del risultato, ci preme fare il più grande augurio di pronta guarigione a Luca Dimiccoli, peraltro autore di una grandissima prestazione, costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio che sarà adesso valutato. Una gara che scorre via sui binari dell’equilibrio per tre frazioni, per poi lasciare spazio al break fiorentino nell’ultimo quarto che decide la sfida. Buona intensità da parte di entrambe le squadre fin dalla palla a due, con il tabellone che al 10′ segna 19-16, divario che resta invariato al riposo lungo (37-34). Al rientro si procede ancora a braccetto, con la Sancat che prende tre possessi di vantaggio al 30′ (56-49) per poi girare completamente l’inerzia nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno mercoledì 6 dicembre alle 17 sul parquet della Pallacanestro Prato Dragons.

POL. SANCAT – ABC CASTELFIORENTINO 78-60

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 11, Rosi 6, Pacini 5, Pagliai ne, Dimiccoli 21, Fedeli 9, Simoncini, Costantini 6, Poggesi 2. All. Mostardi. As. Corbinelli.

Parziali: 19-16, 18-18, 19-15, 22-11

Under 14 Elite

Contro una delle big non arriva l’impresa per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che si arrendono 94-56 in casa del Pistoia Basket 2000. I gialloblu riescono a stare al passo dei locali nella prima frazione, chiusa sul 26-23, salvo poi accusare l’intensità e la solidità della squadra di casa nel secondo quarto di gioco, che di fatto decide la sfida: 32-10 il parziale, 58-33 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la gara torna sui binari dell’equilibrio (17-13 il parziale della frazione), ma il divario è ormai troppo ampio per riuscire a colmarlo. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 75-46, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica 10 dicembre alle 9.30 al PalaBetti contro il Basket Calcinaia.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIORENTINO 94-56

Sono scesi in campo: Giovannoni, Pirrone, Bertelli, Capocchini, Bianchi, Arnoldi, Paglia, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Di Vilio, Weston. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 26-23, 32-10, 17-13, 19-10

Under 13 Silver

Prosegue la cavalcata in testa alla classifica per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che al PalaBetti chiudono sul 65-32 la pratica Scandicci. Gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che approcciano con autorità scappando già dopo i primi dieci minuti di gioco (21-7), per poi mettere una seria ipoteca alla sirena di metà gara: 38-14 all’intervallo. Al rientro gli ospiti provano a restare in scia, ma i gialloblu sono bravi a rispedire al mittente i tentativi fiorentini di riaprire i giochi difendendo il vantaggio alla terza sirena (51-23). Una forbice che nell’ultima frazione si allarga ulteriormente, spingendo i gialloblu verso il quarto successo stagionale.

Prossimo impegno lunedì 11 dicembre alle 18.45 sul campo della Folgore Fucecchio.

ABC CASTELFIORENTINO – SCANDICCI BASKET 65-32

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Gazzarrini, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Ricci, Battaglia. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 21-7, 16-7, 13-9, 15-9

Under 14 Femminile

In trasferta sul parquet della Virtus Siena, un’altra sfida tutta in salita per il neonato gruppo femminile guidato da Alberto Ciampolini. Ciò che anche stavolta non è mancato, è stato lo spirito che ha contraddistinto tutte le ragazze scese in campo, che di partita in partita stanno prendendo sempre più confidenza con la nuova avventura.

Prossimo impegno domenica 10 dicembre alle 11 al PalaGilardetti contro il Galli.

VIRTUS SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 105-21

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 16-2, 19-6, 38-11, 32-2

Minibasket

È stato un weekend davvero stellare quello del Minibasket gialloblu.

Iniziando dai campionati in corso, due grandissime vittorie per gli Scoiattoli Big 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà, che si sono imposti di misura in trasferta sul parquet del Basket Montesport, e per gli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi, autori di una prestazione corale in casa del Baloncesto Firenze.

Gli Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni hanno invece chiuso al primo posto la Xmas Cup organizzata dall’Affrico Basket, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Dopo il doppio successo nella fase eliminatoria ai danni di Montesport ed Olimpia Legnaia, nella finalissima è arrivato l’acuto proprio contro i padroni di casa.

Domenica prossima 10 dicembre in campo gli Scoiattoli e gli Esordienti: i primi, alle ore 9, riceveranno la visita di Valdisieve, mentre i secondi, alle 11, saranno impegnati in casa dell’Use Empoli.

Fonte: Abc - Ufficio stampa