Aggredisce il padre a Castelfiorentino, serve il taser per bloccarlo: rimpatriato 23enne

Espulso un 23enne albanese irregolare trovato a Castelfiorentino dai carabinieri mentre minacciava e aggrediva il padre.

I carabinieri della compagnia empolese sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri nell'abitazione che il ventenne condivideva con la famiglia. Era in stato di alterazione psicofisica e i militari hanno tentato di calmarlo ma dopo un momento di iniziale tranquillità ha ripreso a colpire il padre al volto e alla testa. Poi c'è stato il tentativo di aggressione anche verso i carabinieri. Dopo molti tentativi invano è stato necessario immobilizzare il giovane con il taser a disposizione.

Una volta portato negli uffici dell'Arma, è emerso dal database della questura di Firenze che era irregolare in Italia. Sono state avviate le pratiche per l'espulsione e i carabinieri della stazione castellana lo hanno accompagnato al Cpr di Bari, dove verrà imbarcato sul primo volo utile per l'Albania.

Alla notizia del rimpatrio, anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni ha espresso la sua soddisfazione: " Ringrazio le Forze dell’Ordine per l’attenzione, e per il loro lavoro che non manca mai. E che è spesso particolarmente ingrato, in un Paese dove a volte ai cittadini la legge la sentono così lontana da loro, che gli pare più tutelare i malviventi che le persone oneste. E nel quale fa più rumore una mela marcia che abusa del proprio potere, di qualche migliaio di bravi servitori dello Stato che svolgono quotidianamente il proprio dovere.

A me invece piace ricordare che anche in mezzo a tante difficoltà, c’è chi non si arrende e continua a tutelarci. E doverosamente porgere i miei ringraziamenti".