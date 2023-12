Alluvione a Campi Bisenzio, il Comune ringrazia le associazioni

In seguito all'evento alluvionale che ha coinvolto Campi Bisenzio lo scorso 2 novembre, la vicesindaca Federica Petti desidera esprimere la sua profonda gratitudine alle Associazioni del territorio per il loro sostegno nei confronti dei genitori rimasti senza mezzo di trasporto per portare i propri figli a scuola.

" Un ringraziamento speciale alle Associazioni Acav, Misericordia e Lanciotto per essersi resi disponibili ad accompagnare i bambini e le bambine alluvionate a scuola. Un gesto importante, un aiuto concreto per la comunità. La solidarietà non si ferma" ha dichiarato Petti.

La generosità dimostrata dalle Associazioni sono un esempio tangibile del potere della comunità nel momento del bisogno e che, collaborazione e solidarietà, nelle circostanze più difficili, possono fare una differenza straordinaria.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa