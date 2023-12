Arriva l'ok alla nuova area attrezzata per autocaravan a Vingone

Approvato dal Consiglio Comunale il progetto unitario per la realizzazione di un’area attrezzata per autocaravan nel quartiere di Vingone, tra via Ponte di Formicola e via dell’Unità d’Italia con accesso da quest’ultima strada, presentato all’Amministrazione da un soggetto attuatore privato.

In tutto 83 piazzole attrezzate per la sosta degli autocaravan “e lo svago all’aperto del viaggiatore”, dotate dei principali servizi quali acqua potabile, energia elettrica e wi fi; sia per le piazzole che per le aree relax connesse saranno previste zone d’ombra grazie ad alberi ad altro fusto; oltre a queste sono previsti servizi e attrezzature distribuite all’interno, sia nel fabbricato principale (reception, ufficio informazioni, bar, ristorante, market, locale infermeria, servizi igienici aperti al pubblico), sia nel contesto dell’area destinata all’ospitalità (piscina e solarium, sauna, zona barbecue, area di svago per cani). Il progetto prevede anche due strutture per servizi igienici, un fabbricato per la residenza del personale fisso per la guardiania e la manutenzione, e un sistema di verde per garantire ombra, oltre a schermatura acustica e visiva.

Il progetto unitario per l’area attrezzata per autocaravan nel quartiere di Vingone è stato approvato con i voti favorevoli di Pd, Sandro Fallani Sindaco, Azione Italia Viva RenewEurope, Centro Destra per Scandicci Forza Italia UDC, uno contrario del gruppo misto di minoranza e l’astensione di Lega Salvini Premier.

“Approviamo oggi un progetto che riqualifica e valorizza un’area del quartiere di Vingone, con funzioni previste dai nostri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale – ha detto il Vicesindaco e assessore all’Urbanistica Andrea Giorgi – una nuova struttura che accoglierà viaggiatori in visita a Firenze, al nostro territorio e alla nostra Regione, una funzione ricettiva fortemente attrattiva che rappresenta per il nostro tessuto un importante volano economico e un’ulteriore occasione di lavoro”.

Contestualizzando l’area interessata dal futuro intervento, come specificato nella relazione tecnica integrata del Progetto unitario, si registra “la presenza interessante del percorso pedonale e ciclabile posto sull’adiacente argine del Vingone”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa