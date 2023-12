Christmas for Kids: il secondo weekend di shopping natalizio con laboratori, giochi e spettacoli per i bambini

Proseguono gli eventi dedicati al Natale nella Factory di Manifattura Tabacchi, con un intero weekend dedicato ai più piccoli e a tutti coloro che vogliono scoprire la nuova shopping experience di Firenze. Tante le iniziative in programma: i laboratori creativi natalizi pensati per i bambini in collaborazione con la community creativa della Factory, le attività per gli appassionati di skateboard organizzate da Fortezza Crew presso la Skate Plaza nel Cortile della Ciminiera, spettacoli e performance dal vivo (sotto e in allegato il programma con i riferimenti per le prenotazioni).

Nel corso del weekend in Maker Street, su cui affacciano gli atelier di Divine Estetica, Cuchiss Lab e Fàbera, l’art designer Duccio Maria Gambi presenterà al giovane pubblico di Manifattura un nuovo progetto sperimentale: Tiny Artistic Homes, un’installazione, sotto forma di piccole case, pensata per il gioco che offre ai bambini la possibilità di esprimere la propria creatività. In questo spazio, infatti, potranno scambiare i propri giocattoli, lasciando quelli che non utilizzano più e prendendone altri. Nella stessa ottica l'artista, in collaborazione con la community della Factory, promuoverà anche il book crossing, iniziativa che vuole stimolare nei più piccoli la curiosità e la condivisione di storie e letture. Sarà possibile incontrare chi rende davvero magica la festa più attesa dell’anno: Babbo Natale in persona.

La settimana prossima, sabato 16 e domenica 17 dicembre, sarà poi la volta del Christmas Family&Friends, terzo fine settimana dedicato allo shopping unico della Factory e le iniziative speciali proposte da negozi e atelier con sorprese e ospiti speciali, tra oggetti di moda e di design e special guest. In questo fine settimana, sul set speciale allestito nella Factory, sarà possibile farsi fotografare con i propri cari da Clara Vannucci, che vanta collaborazioni con New York Times, Monocle, Vogue, Vanity Fair (attività gratuita con prenotazione entro il 10 dicembre: claravannu@claravannucci.com; specificando nell’oggetto: “Foto Manifattura”. La conferma della prenotazione con orario esatto arriverà dall’11 al 15 dicembre).

CAVEAU. Sabato 16 e domenica 17 dicembre sarà possibile visitare il Caveau, uno spazio espositivo ricavato temporaneamente all’interno del cantiere nell’edificio B3, realizzato per accogliere un patrimonio unico che rappresenta la storia e l’eredità di Manifattura Tabacchi. Qui sono esposti macchinari, serramenti, elementi di oggettistica e materiali rinvenuti nella fabbrica e accuratamente catalogati. Questa raccolta di manufatti è attualmente oggetto di riutilizzo e reinterpretazione da parte di progettisti, artisti e designer che scelgono di allestirli negli spazi rigenerati della Factory. Visite guidate con ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti, numero massimo 25 partecipanti; orari: sabato 16 dicembre ore 14:30; domenica 17 dicembre ore 10:30. Per informazioni: info@manifatturatabacchi.com. Ritrovo davanti la facciata monumentale dell’ingresso di Via delle Cascine 35.

Inoltre, fino al 14 gennaio, il nuovo parcheggio di Manifattura Tabacchi (ingresso da via Tartini 11/13) sarà accessibile a tutti con tariffe agevolate del 50%.

Fonte: Ufficio stampa