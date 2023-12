Pronta a partire La Cittadella dei Libri di Certaldo: l'iniziativa culturale dedicata alle famiglie

Sta per aprire le porte per la prima volta la Cittadella dei Libri, un evento straordinario a cura della Federighi Editori che trasformerà il MAPS Macelli Public Space in un luogo magico dedicato alla cultura e alla lettura. L’inaugurazione avrà luogo giovedì 7 dicembre alle 9:30 e sarà aperta al pubblico per due fine settimana indimenticabili, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 dicembre, dalle ore 15 alle 19:30.

L’evento, ad ingresso gratuito, non è solo una mostra mercato del libro, ma un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera natalizia e trovare il regalo perfetto, lasciarsi travolgere dai salotti letterari, dalla musica, dai laboratori creativi. Le iniziative che animano la rassegna sono realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Sarà sempre accessibile un punto informativo Nati per Leggere. Saranno presenti gli autori per dediche personalizzate e momenti firmacopie e l'illustratore Dimitri Gori per caricature e sketch personalizzati.

La Federighi Editori ha inoltre distribuito nei giorni scorsi buoni del valore di 5€ a tutti i bambini e i ragazzi delle scuole di Certaldo. Questi buoni potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri presso la Cittadella dei Libri, incoraggiando così la passione per la lettura dei più giovani.

"Siamo entusiaste di questa iniziativa che rappresenta per noi un modo nuovo e coinvolgente di avvicinare il pubblico alla magia dei libri, soprattutto in un periodo carico di speranza e allegria come il Natale – fanno sapere Gloria Pampaloni e Claudia Centi della Federighi Editori -. Dopo la Fiera Letteraria Fiammetta, che abbiamo organizzato a Palazzo Pretorio lo scorso settembre, siamo pronte a scommettere di nuovo con un’altra iniziativa pensata per gli amanti della lettura. La Cittadella dei Libri è un sogno che diventa realtà e siamo ansiose di condividerlo con tutti gli abitanti di Certaldo e non solo”.

"La Cittadella dei Libri è un evento straordinario che arricchirà il nostro cartellone di eventi per le festività – ha aggiunto il sindaco Giacomo Cucini -. Siamo grati alla Federighi Editori per questa iniziativa innovativa, che offre opportunità di crescita culturale a tutte le generazioni. Certaldo accoglie con entusiasmo questo nuovo capitolo dedicato alla lettura e alla condivisione della conoscenza”.

All'interno della Cittadella, sarà possibile rilassarsi e godersi un momento di pausa presso il bar gestito per l’occasione da Salotto Negroni, che offrirà una selezione di prelibatezze per accompagnare l’esperienza letteraria dei visitatori.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2023", realizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione genitori e amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori ragazzi disabili, Associazione Polis, AVIS Certaldo, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia di Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Pro Loco Certaldo, Rione il Vicario, Propositura di San Tommaso, Anthos, Elitropia, Federighi Editori, Istituto Comprensivo di Certaldo.