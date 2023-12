'Colloqui dell’economia' in Camera di commercio a Firenze

La Camera di commercio di Firenze, in collaborazione con Il Sole 24 Ore-Radiocor, ha inaugurato il primo dei “Colloqui dell’economia”, incontri dedicati ai temi d’interesse delle imprese, ospitando il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervistato insieme a Leonardo Bassilichi, presidente della Camera, da Laura Serafini del Sole 24 Ore sulle problematiche dell’accesso al credito.

All’incontro sono intervenuti anche Enrico Terzani, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Firenze; Danilo Maiocchi, direttore generale di Innexta, la società consortile del sistema camerale che si occupa di credito e finanza; e Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. Annunciato “Suite finanziaria”, un nuovo servizio gratuito messo a disposizione da Innexta e accessibile dal sito della Camera, che permette alle imprese di realizzare una completa autovalutazione economico-finanziaria al fine di misurare il proprio stato di salute, per rilevare il merito di credito personale e dell’impresa.

Bassilichi: “Questo di oggi è il primo di una serie di appuntamenti in cui offriremo il punto di vista di esponenti dell’economia, della finanza, della società che ci aiuteranno a decifrare la difficile congiuntura che oggi le nostre imprese si trovano ad affrontare. Le aziende del nostro territorio hanno dimensioni e culture diverse, ma auspico che la Camera di commercio possa essere per tutte un luogo di dialogo e confronto aperto. Un dialogo che oggi abbiamo avuto il piacere di aprire con il mondo bancario attraverso la presenza del presidente Antonio Patuelli”

Patuelli: “Gli indicatori economici ci segnalano un rallentamento dell’inflazione e occorre valutare in tempi brevi i dati reali di tendenza per fare previsioni più realistiche sull’abbassamento dei tassi a livello europeo, che comunque non potranno tornare negativi come nell’ultimo decennio. Sicuramente il debito pubblico è un handicap allo sviluppo delle nostre imprese, che acquistano denaro a condizioni peggiori delle loro concorrenti in altri paesi europei. Come sistema bancario abbiamo strumenti già pronti per intervenire a sostegno delle imprese, in particolare quelle colpite dagli eventi alluvionali, che possono affiancare efficacemente le misure statali e locali”

Terzani: “Oggi la figura del commercialista è molto diversa da quella di dieci anni fa e con la sua competenza può essere il soggetto più adatto per aiutare la relazione banca-impresa, anche nell’ambito del nuovo codice della crisi”

Maiocchi: “Dal prossimo 12 dicembre sarà operativa gratuitamente sul sito della Camera di commercio di Firenze la nuova piattaforma Innexta Suite finanziaria, sviluppata per il sistema camerale e a disposizione delle imprese per la valutazione del merito creditizio. Uno strumento in più per avvicinare l’impresa alla banca”.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Stampa