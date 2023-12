Derubano un'anziana in un parcheggio, arrestati

Sono stati fermati su un'auto e a bordo avevano la refurtiva di un furto. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Castiglion Fiorentino. I tre erano a bordo di un'auto noleggiata nel Nord Italia, i militari li hanno fermati e hanno trovato all'interno alcuni oggetti rubati altrove. Da accertamenti hanno notato che i tre erano stati responsabili di un furto in un parcheggio della zona, dove hanno distratto una persona anziana per rubarle la borsa, al cui interno erano presenti denaro, carte e cellulare per un importo da 400 euro. Nell'auto è stata ritrovata la refurtiva, i tre sono stati arrestati.