Evacuata seggiovia sotto la fitta nevicata: l'esercitazione dei vigili del fuoco di Pistoia

Esercitazione dei vigili del fuoco del comando di Pistoia per una simulazione di arresto di un impianto di risalita su una pista da sci, con annessa ricostruzione dell'evacuazione dei passeggeri bloccati in seggiovia. Ieri, 4 dicembre, i vigili del fuoco hanno compiuto la fissata esercitazione all'impianto di Buca Terra - Selletta, all'Abetone. L'esercitazione è stata svolta in notturna e sotto una fitta nevicata con la presenza anche di operatori della Guardia di Finanza e del SAST, inseriti nei piani di intervento e soccorso in zona montana in contesti neve e ghiaccio.