Firenze Fiera, salta l'aumento di capitale da parte di terzi

Il consiglio di amministrazione di Firenze Fiera, riunitosi in data 4 dicembre ha preso atto del lavoro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per la selezione di un soggetto che sottoscriva l’aumento di capitale della società, rilevando come non sia risultato possibile il proseguimento del dialogo competitivo avviato, per la mancata realizzazione delle condizioni poste a base del bando.

Alla luce di quanto sopra il presidente Becattini ha convocato per la settimana prossima i Soci per esaminare quali soluzioni alternative potranno essere individuate, tenuto conto anche del positivo andamento dell’azienda nell’anno in corso.