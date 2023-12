Furti nei supermercati della Valtiberina, arrestati in quattro

Sono partiti da Napoli a bordo di un'utilitaria per rubare in Valtiberina. Quattro persone, tutte senza fissa dimora e di origini straniere, sono state arrestate a Sansepolcro.

La dinamica è ormai un copione che i carabinieri del borgo conoscono bene. La videosorveglianza urbana col rilevamento delle targhe si è rivelata ancora una volta fondamentale: ha consentito di individuare l’automobile sospetta, ricercandola per diverse ore fino a quando è stata trovata parcheggiata davanti a un noto centro commerciale di Sansepolcro.

All’interno erano presenti due uomini fermi ed evidentemente in attesa. L’attenta osservazione dei militari ha fatto il resto. Altri due uomini sono usciti dal centro commerciale con un grosso zaino in spalla e, una volta giunti alla macchina, lo svuotavano nel bagagliaio, visibilmente ricolmo di moltissimi altri prodotti per la cosmesi. Evidentemente troppi e sospetti per degli “acquisti natalizi”, specie se la tipologia dei prodotti era rivolta più ad una clientela femminile.

Da lì è scattata l’operazione di controllo dei quattro, che tentavano invano di allontanarsi dalla zona. Dalla successiva perquisizione personale e veicolare, i quattro sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti quali creme per la pelle, normalmente utilizzate dalle donne, soprattutto antirughe, profumi, deodoranti e shampoo, tutti di notissime e blasonate marche e per le quali non avevano alcun titolo di acquisto né valida giustificazione, per un valore complessivo di circa 10.000 euro.

Tutta la refurtiva è stata sequestrata, in attesa di ricostruirne la provenienza per la successiva restituzione agli aventi diritto, mentre i 4 soggetti questa mattina saranno portati davanti al Tribunale di Arezzo.