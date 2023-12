Giovani penne crescono: alunni di Poggibonsi vincono concorso Giovani-Editori

Si è svolta a Firenze, nella prestigiosa cornice di Palazzo Capponi, la cerimonia di premiazione dei concorsi promossi dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini, relativi all’anno scolastico 2022/2023, nel contesto de "Il Quotidiano in Classe" con i partners che collaborano al progetto: Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net e Regione Toscana. Sono arrivati dagli studenti di tutta Italia oltre 23mila elaborati.

Alla cerimonia condotta da Luigi Casillo, giornalista di SKY TG24, era presente anche Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

L’evento si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, Responsabile Relazioni Esterne Osservatorio Permanente Giovani-Editori: "I concorsi e le iniziative speciali rientrano nelle molteplici attività che promuove e realizza l’Osservatorio come tappe di una strada consolidata tracciata dal progetto 'Il Quotidiano in Classe'. Attività su cui abbiamo puntato molto grazie anche al supporto dei nostri partners con i quali siamo riusciti in questi anni a rafforzare un ‘cammino’: quello per il cittadino di domani. Perché sia responsabile, indipendente, critico, attivo e protagonista della nostra società".

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori con il patrocinio della Regione Toscana ha promosso nell’anno scolastico 2022/2023 il concorso “Ambient’Amo: percorsi di educazione ambientale” riservato agli studenti di tutte le classi delle scuole superiori di secondo grado della Toscana, che partecipano al progetto “Il Quotidiano in classe”. Le classi si sono cimentate in un esercizio creativo: rappresentare “La Toscana come set cinematografico”, immortalando con fotografie originali i luoghi che sono stati protagonisti di film o serie televisive in Toscana oppure che potrebbero diventarlo su loro proposta.

A vincere il concorso è stata la classe II A biennio Poggibonsi del CPIA 1 di Siena autrice dell’elaborato “Archeodomo di Poggibonsi” accompagnata dal professor Marco Manzo e dalla professoressa Daniela Di Bonaventura.

“Lo sguardo dei ragazzi sul territorio è fondamentale - ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana - loro sono espressione del presente e del futuro; i giovani sono molto più protagonisti dell’oggi di quanto si pensi. Ringrazio tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso perché sono stati ambasciatori della Toscana con uno sguardo attento, sensibile, legato alla cultura, all’ambiente, alla nostra storia e alle nostre tradizioni”.

Fonte: Ufficio Stampa