Il calendario 2024 di Toscana Energia a sostegno della LIFC

Arte e solidarietà uniti anche quest’anno a favore di un’associazione del territorio. Si è svolta oggi presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la presentazione del calendario 2024 di Toscana Energia dedicato all’arte contemporanea.

L’arte del maestro pistoiese Fabio Carmignani e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana sono i protagonisti di quest’appuntamento che la società rinnova ogni anno.

La LIFC Toscana è al fianco delle famiglie e dei pazienti nella lotta a questa malattia genetica, la più diffusa tra quelle gravi. Un enorme lavoro per migliorare la loro qualità di vita, supportare le famiglie negli impegni quotidiani dedicati alle cure che questa patologia richiede. Questa realtà si dedica inoltre a sostenere nuovi progetti di ricerca attraverso raccolta di fondi.

Fabio Carmignani artista raffinato nei colori e nelle forme ci trasporta in un mondo dove la presenza femminile è costante in una perfezione che appare inarrivabile. Fra passato e futuro l’universo femminile ci rassicura e ci accompagna, mese dopo mese, in un nuovo anno.

“Abbiamo cercato di dare un’anima al nostro calendario sostenendo questa associazione che - afferma il Presidente di Toscana Energia Federico Lovadina – con grande forza e dignità sfida un nemico ancora invincibile, anche se grandi passi in avanti sono stati fatti grazie alla ricerca.”

“L’impegno di Toscana Energia rivolto ad associazioni come questa si rinnova e si consolida nel tempo” dichiara l’Amministratore Delegato Bruno Burigana “E’ espressione del forte legame con il territorio e tradizione della nostra società. Un momento quello di oggi che con piacere abbiamo voluto condividere con tutte le nostre persone.”

Queste le parole del maestro Fabio Carmignani “Vorrei esprimere la mia immensa gratitudine a Toscana Energia per avermi dato l’opportunità di illustrare con le mie opere il loro prestigioso calendario 2024. Al contempo sono onorato di sapere che il progetto sostiene l’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana. Dalla nostra collaborazione è nato un connubio perfetto tra arte e scienza, che corona la nascita di una nuova e diversa finalità della mia pittura”.

“E’ un onore essere stati scelti da Toscana Energia per il calendario 2024. Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana – dichiara il Presidente della LIFC Toscana Andrea Bacci – sostiene da più di quarant’anni i pazienti toscani e le loro famiglie in tutti gli aspetti sociali ed economici della malattia. Cogliamo questa opportunità che ci è stata concessa per far conoscere l’Associazione, ma soprattutto per sensibilizzare sulla fibrosi cistica, malattia genetica rara ancora poco conosciuta”.

Fonte: Ufficio Stampa