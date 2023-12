Natalia rende il centro di Fucecchio vestito a festa col rinnovato corso Matteotti

Un'inaugurazione che si ricorderà per molto molto tempo. Non soltanto per l'atmosfera, resa magica dal periodo natalizio, ma anche per la grandissima partecipazione da parte della comunità fucecchiese e di tante persone accorse anche da fuori regione. Natalia ha alzato il sipario davvero con il botto, trasformando il Parco Corsini in un vero e proprio villaggio natalizio interattivo. E ciò ha reso ancor più speciale il taglio del nastro del nuovo corso Matteotti i cui lavori, come da cronoprogramma, sono terminati in tempo per permettere ai fucecchiesi di godersi il centro vestito a festa. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini, gli assessori Emiliano Lazzeretti, Daniele Cei e Valentina Russoniello.

"Siamo davvero colpiti dalla partecipazione di così tante persone in occasione dell'apertura di Natalia – spiega Alessio Innocenti, dell'organizzazione di Natalia -. Abbiamo avuto tantissime presenze, anche da fuori regione, e in particolare il momento del passaggio della parata di Babbo Natale ha raggiunto numeri mai visti in 12 anni. Un successo che ci ha davvero scaldato il cuore, soprattutto dopo mesi difficili a causa dell'alluvione che ha colpito gran parte delle strutture e dei costumi. Ma quando il motore è la passione, si può davvero raggiungere qualsiasi destinazione".

"Quella arrivata alla prima giornata di Natalia è stata una grande conferma, assolutamente non scontata data la concorrenza sempre più variegata degli eventi legati al Natale - prosegue l'assessore al commercio Valentina Russoniello -. La qualità degli spettacoli è stata premiata dalle persone che hanno affollato il villaggio sin dalla mattina di domenica. E' la forza di un gruppo che nell'ultimo mese ha subito gravi danni a causa dell'alluvione ma che ha saputo reagire e regalare a tutta la città la magia del Natale, grazie a numerosi spettacoli e ad un intrattenimento mai banale. Tutto il centro commerciale naturale gode dell'afflusso dei visitatori legati a Natalia, a cui si sommano sia la curiosità di vedere da vicino il nuovo corso, sia le iniziative proposte dal CCN, dalla Pro Loco e dalle associazioni".

Natalia proseguirà nei giorni 8, 9, 10, 17 dicembre e 6 gennaio, dalle ore 10 alle 18. Nell'occasione sarà anche possibile visitare il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio (dalle ore 10 alle 19) e il punto panoramico sulla Torre di Mezzo (dalle ore 10 alle 17).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa