Neve in Toscana, le foto delle cime imbiancate: impianti sciistici verso l'apertura

È arrivata finalmente la tanto attesa neve in Toscana.

Dopo le annunciate nevicate per la serata di ieri, le immagini restituiscono tante cime imbiancate sull'Appennino e non solo: Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia sono le vette al momento interessate. Tra queste si segnalano gli oltre 30 cm di candida coltre caduta all’Abetone.

Come già annunciato, l'8 dicembre, per il ponte dell'Immacolata Concezione, apriranno gli impianti sciistici in Toscana come da tradizione. La prima conferma è avvenuta già giorni fa ad Abetone Cutigliano. Alla luce dell'arrivo della neve, altri potrebbero accodarsi.

Nel 2022 la stagione non ebbe questa fortuna, con il ponte natalizio all'asciutto di neve, proprio quando gli appassionati sono più disposti a raggiungere le mete dell'Appennino.

Si raccomanda prudenza alla guida, catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade innevate. Le foto che vedete sono del profilo social del presidente della Regione Eugenio Giani.