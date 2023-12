Use Rosa Scotti, Miscenko: "Prendiamo sempre più fiducia"

Una bella doppia/doppia fatta di 15 punti e 10 rimbalzi. Nel match vinto dall’Use Rosa Scotti su Carugate, Marta Miscenko ha fatto la voce grossa. La pivot lettone, che si sta calando sempre più nel campionato italiano, è stata una delle grandi protagoniste del terzo successo consecutivo delle biancorosse che proseguono così la loro marcia nella zona playoff del campionato. “E’ stata una vittoria molto importante – spiega – sono due punti che volevamo a tutti i costi per dare continuità al buon momento e che ci danno molta fiducia, una cosa di cui avevamo bisogno. Un successo che non è stato mai in discussione. Abbiamo giocato bene, forse in qualche fase un po’ al di sotto delle nostre possibilità ma senza mai mollare o rischiare di perdere la partita. Quindi siamo contente e guardiamo con fiducia alle prossime partite”. Il calendario riserva ora tre gare prima dello stop natalizio: domenica in casa con Torino e poi a Broni e con Derthona in casa, due delle big del girone. Quanto è importante questa fase? “Molto – replica Miscenko – partita dopo partita prendiamo fiducia e quindi per noi saranno banchi di prova molto importanti, sia quello di domenica prossima che i successivi, sulla carta davvero difficili. Ma pensiamo ad una gara per volta e quindi ora concentriamoci su Torino che arriva domenica. Servirà un’altra prestazione di livello per portare a casa i due punti”. L’ultima domanda è personale, come si trova Miscenko a Empoli? “Molto bene, a Empoli si sta benissimo sia come città che come società e quindi sono contenta della scelta che ho fatto venendo all’Use Rosa. Ora pensiamo a migliorarci sia come squadra sia a livello personale”.

Dopo il turno di domenica la Scotti si trova a 12 punti con Selargius, sesto posto della classifica. Una posizione praticamente a ridosso delle prime visto che il terzetto che occupa la seconda posizione è appena due punti sopra. Anche se di strada da fare ce n’è ancora tanta, il bilancio fino ad oggi è sicuramente positivo. Ed ora testa a Torino che domenica alle 18 arriva al Pala Sammontana.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa