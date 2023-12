Già prima della gara Pavel Group aveva scritto una storia importante, per i rallies italiani, quella di accompagnare al debutto agonistico Lorenzo Lenzi, 14 anni, con una vettura da rally, addirittura una top car come la Skoda Fabia R5, diventando il più giovane pilota di rally italiano di sempre.

Ma com'è possibile che un minorenne possa gareggiare in auto? La legge è chiara: in Italia i minori di 18 anni non possono correre nelle competizioni su strada, ma è concesso sul circuito, dove non serve la patente di guida. Possono farlo dai 16 anni in poi, ma nel trasferimento da una prova speciale all'altra la vettura deve essere guidata dal copilota maggiorenne.

Nel recente passato in Italia hanno corso diversi piloti minorenni, come ad esempio Kalle Rovanpera, oggi Campione del Mondo Rally, che nel 2017 corse alcuni rallies in Italia in questo modo. Oppure come anche il boliviano Marco Bulacia, anche lui pilota nel mondiale rally che nel 2017 anche li corse da noi per farsi le ossa e anche in questo caso, nei tratti di trasferimento tra una prova e l'altra guidava il navigatore.

E lo scorso fine settimana la storia ha continuato a scriversi proprio con il giovanissimo Lorenzo Lenzi con il risultato ottenuto in occasione del quarto round del Race in Circuit, la serie che si svolge in Croazia, che per l’occasione ha “sconfinato” in Italia, circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara.

Lenzi, che vanta già oltre un anno di esperienza nel tricolore di kart, figlio e nipote “d’arte”, è stato affiancato dal copilota lucchese Federico Grilli, finendo la gara in quarta posizione assoluta. Una condotta di gara esemplare, ascoltando i tanti consigli dell’esperto copilota che aveva al fianco, peraltro finendo a ridosso del podio e firmando il miglior tempo assoluto sull’ultima prova speciale oltre al secondo scratch nell’ottava delle dieci prove in programma.

E’ stata una gara in crescendo, quella del giovane Lenzi, che ha mostrato maturità e decisione, partito dalla 19esima posizione iniziale per poi prodursi in una esaltante progressione che lo ha portato subito nella top ten, andando quindi a consolidare la top five dalla sesta. Soprattutto, il ragazzo ha potuto duellare con piloti affermati come Alessandro Battaglin, Denny Zardo e Luciano Cobbe, il che avvalora ancora di più la sua prestazione.

Lorenzo Lenzi, quindi ha firmato una importante pagina di motorsport italiano con una quarta posizione che sarà il punto di partenza per un’attività che per l’anno prossimo verrà disegnata per farlo crescere agonisticamente e tecnicamente, naturalmente sulla base dei regolamenti vigenti.

Lorenzo Lenzi, a Taormina per tre

Non si arresta anche in questa ultima porzione della stagione, l’attività di Pavel Group. Questo fine settimana calerà in Sicilia per il Rally di Taormina, dove sarà presente con ben tre Skoda Fabia R5. Le vetture saranno affidate rispettivamente a Salvatore Di Benedetto-Giovanni Barbaro, poi a Danilo Novelli con Roberto Longo e a Marcello Rizzo coadiuvato da Antonio Pittella.

Per Di Benedetto, sinora un quinto ed un settimo posto assoluto a Messina e Caltanissetta, per Novelli lo scorso anno arrivò la vittoria assoluta, a Taormina e quest’anno ha chiuso terzo al Rally del Tirreno, mentre Marcello Rizzo lo scorso anno chiuse al secondo posto.

Il Rally di Taormina entrerà nel vivo venerdì 7 dicembre con la prima parte delle verifiche sportive e tecniche dalle 18.00 alle 21.30 che proseguiranno sabato dalle 9.00 alle 12.00. Alla stessa ora è in programma lo Shakedown su un tratto di 2.20 KM della PS Castelvecchio Scifi, prova che si ripeterà due volte nella prima giornata alle 15.00 dopo lo start del rally del rally sarà dato in Piazza Vittorio Emanuele II a Taormina alle 14.11 e alle 21.54 prima del riordino notturno delle 22.30. Domenica motori accesi alle 8.01, con tre passaggi sulla Misserio Savoca in programma alle 9.18 , alle 12.37 e alle 15.46. L'arrivo di nuovo in Piazza a Taormina alle ore 17.00.