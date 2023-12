Atletica Pistoia, un super 2023: l'impresa dell'88enne Marchioni e non solo

Un altro anno indimenticabile. L’Atletica Pistoia ha festeggiato al “Signorino” altri dodici mesi fantastici, che l’hanno portata a primeggiare in tutto il mondo.

In primis, il suo presidente, l’88enne Remo Marchioni, laureatosi campione europeo dei 400 metri SM 85, campione continentale della staffetta 4x100m SM 80, argento e bronzo europeo rispettivamente dei 200m e 100m, 3 ori 4 argenti e 2 bronzi agli Italiani tra indoor e all’aperto, detentore dei record mondiali della staffetta 4x400m SM85 all’aperto, delle staffette 4x200m e 4x400m SM85 indoor e del primato italiano della staffetta 4x100m SM 80.

Poi la grande atleta/allenatrice Maura Vignali, campionessa tricolore invernale di lancio del martello e martellone SF70, campionessa nazionale di lancio del martello SF70, 3 argenti italiani tra indoor e all’aperto. Complimenti meritano anche Antonio Baroncelli, Gino Bovani, Giorgio Carezzi, Giuseppe Ciofani, Doriana Civinini, Francesca D’Annibale, Ennio Del Maestro, Efidelio Di Sessa, Patrizio Di Vita, Marco Feroci, Rita Ferri, Mauro Giuntini, Alessandro Iacomino, Roberto Isola, Mario Maccioni, Marina Mariottini, Franco Natali, Cristina Riganelli, Alessandra Romano, Edoardo Scarpetta e Rossano Viti, che hanno arricchito la bacheca societaria.

“La squadra è stata grande – sottolinea Vignali – perché ogni tesserato (sono una sessantina, nda) trascina l’altro, negli allenamenti e in gara, sino a ottenere risultati di eccellenza. Fa piacere che chi si aggrega per motivi di salute, pian piano si motiva al punto da partecipare agli impegni agonistici. Personalmente ho avuto problemi fisici, non mi sono allenata quanto avrei desiderato, ma i risultati sono egualmente arrivati”. “L’ambiente è familiare, ma gestito nel modo più professionale possibile – sostiene l’atleta/dirigente Carlo Canaccini –. Ci vorrebbe maggior considerazione da parte della Fidal. Auspico di tornare alle gare: in passato sono stato campione europeo della 4x100 SM55 nel 2019, argento nella 4x100 ai Mondiali e fatto la finale dei 60m indoor agli Europei”. “Le iscrizioni sono in aumento, la società è in crescita – asseriscono all’unisono i preziosi atleti/segretari Cristina Mannello e Riccardo Innocenti –, il presidente è adorabile: è un esempio per tutti”. Tra i migliori, il medico Marco Feroci. “Ho gareggiato come atleta sino a 21 anni, ho ripreso da Master nel 2019, dopo che nel ’18 avevo corso la Maratona di New York. L’atletica mi ha motivato, come a 16 anni. Mi aiutò allora nello studio e a vincere la mia proverbiale timidezza, oggi mi ha ridato slancio. È uno sport da praticare”. Chiosa Marchioni. “Tutti nascono con un paio di ali: basta sognare e s’impara a volare”.

