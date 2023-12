"Babbo Natale esiste?", domanda di un'insegnante fa scattare la polemica a Firenze

Un insegnante di religione di una quinta elementare a Coverciano, Firenze, ha suscitato polemiche chiedendo agli alunni di quinta elementare se credessero ancora in Babbo Natale durante una lezione. Lo rivelano in una nota i consiglieri regionali della Lega, Elena Meini e Giovanni Galli, criticando l'iniziativa come "quantomeno inopportuna da parte del docente che ha sicuramente turbato i giovanissimi allievi. Un brutto scivolone che, oltre agli studenti, ha comportato forte imbarazzo ed indignazione da parte delle mamme e dei papà dei bambini che hanno immediatamente contattato il dirigente scolastico per le spiegazioni".

"Noi, comunque, chiudiamo questa nota dicendo 'Viva Babbo Natale' alla faccia del professore fiorentino", così chiudono i consiglieri.

I genitori avrebbero protestato, sostenendo che la domanda era inopportuna e ha generato confusione tra i bambini, che tornati a casa hanno fatto domande. La dirigente scolastica ha rassicurato i genitori che approfondirà la vicenda. Gli interessati avrebbero anche inviato una Pec alla dirigente, esprimendo il desiderio che situazioni simili non si ripetano. I genitori ritengono che la discussione sulle origini di Babbo Natale neghi la magia del periodo natalizio e rappresenti un trauma per i bambini.