Cambia data lo spettacolo di Alessandro Benvenuti a Castelfiorentino

Spostato a Giovedì 21 Dicembre alle ore 21,00, “Falstaff a Windsor”. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, prevedeva per Giovedì 14 dicembre alle ore 21,00, l’atteso spettacolo “Falstaff a Windsor”, ma per motivi organizzativi legati a esigenze della produzione, si comunica che lo spettacolo è stato rinviato alla settimana successiva, più precisamente a Giovedì 21 Dicembre alle ore 21,00.

La grande attesa per lo spettacolo è confermata dal tutto esaurito in ogni ordine di posto, ma si rassicurano gli spettatori che i biglietti già acquistati saranno validi per il 21 dicembre.

Si tratta, quindi, solo di attendere qualche giorno in più. Lo spettacolo liberamente tratto da “Le allegri comari di Windsor”, ripropone la collaborazione fra Ugo Chiti (adattamento e regia) e Alessandro Benvenuti che sul palco, in una produzione Arca Azzurra, veste i panni del mattatore.