Firenze-Fiesole e ritorno, torna l'appuntamento per i podisti

Torna l’appuntamento con la manifestazione podistica e ludico-motoria, organizzata da AiCs e che unisce Firenze a Fiesole su tre percorsi per ogni livello di preparazione. Giunta alla 43ª edizione, la Firenze-Fiesole-Firenze è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo sport Cosimo Guccione e del presidente di AICS Firenze Andrea Faggi.

Competizione per amatori, è uno dei più antichi e tradizionali eventi sportivi della nostra città, con un percorso che si snoda tra strade spettacolari e affascinanti, aprendosi ad una serie di vedute panoramiche di grande bellezza paesaggistica e artistica.

"Un appuntamento atteso da tutti i podisti fiorentini e non solo – ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – la Firenze-Fiesole-Firenze è una corsa importante che vede sempre tanti partecipanti. Speriamo che anche quest'anno possa essere una bella festa di sport”.

"Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con quella che ormai è diventata una classica delle gare podistiche durante le festività natalizie - ha dichiarato Andrea Faggi, presidente del comitato AiCS di Firenze - la Firenze-Fiesole-Firenze da sempre propone un percorso di grande suggestione e ricco di fascino, arte e cultura. da Campo di Marte fino a Fiesole e ritorno, passando da San Domenico, le strade di Borgunto e Vincigliata. Ogni anno più di un migliaio di podisti, grazie anche al prezioso contributo di molte associazioni sportive, che rispondono presente all'appello di AiCs Firenze. Una giornata di sport, divertimento, benessere e socialità, immersi nell'arte e della natura delle nostre splendide colline". "Colgo l'occasione - ha concluso Faggi - per ringraziare i volontari del Comitato di Firenze che ogni anno di adoperano con grande partecipazione allo svolgimento della Firenze-Fiesole-Firenze. Un valore imprescindibile, da sempre, per la nostra gloriosa associazione".

Quest'anno il programma prevede la classica gara competitiva di 18 chilometri (con chip per rilevazione tempi e classifica finale), la corsa non competitiva sempre di 18 chilometri (senza rilevazione tempi e classifica) e una passeggiata di 6 km (anche senza rilevazione dei tempi

La partenza e l'arrivo della corsa saranno all'impianto sportivo Cerreti, in viale Fanti: la corsa alle 9, la camminata alle 9.05.

Pacco gara per i primi 800 iscritti. Premi per i primi classificati nella corsa competitiva e per le società. Per i partecipanti sono previsti premi a estrazione.

Per la corsa competitiva è obbligatorio il certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità il giorno della manifestazione. Per la corsa non competitiva e la passeggiata si rimanda alla normativa in materia di certificazioni mediche. In ogni caso l’organizzazione consiglia fortemente la presenza di un certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità il giorno della manifestazione. I pettorali possono essere ritirati esclusivamente il giorno della gara dalle ore 7:30 alle 8.45 al punto di ritrovo.

Per iscrizioni e info: https://www.aicsfirenze.net/firenze-fiesole-firenze-2023-regolamento-iscrizioni/

(fn)