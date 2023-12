Giornata degli screening oncologici a Empoli, ecco come partecipare agli esami gratuiti

Il prossimo 13 dicembre l’Azienda USL Toscana centro promuove la “Giornata degli Screening Oncologici” negli Ospedali di Empoli, Prato, Pistoia e della Valdinievole. Nei quattro presidi ospedalieri saranno allestite delle postazioni presso le quali si potranno ricevere informazioni su tutti e 3 gli screening oncologici: quelli per la prevenzione del tumore della cervice uterina, della mammella e del colon retto. Per quest’ultimo si potrà anche ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto.

Gli screening oncologici sono interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori o anche delle alterazioni che possono precederne l'insorgenza.

Partecipare agli screening oncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure.

In Toscana i cittadini vengono invitati per lettera a svolgere gratuitamente gli screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Proprio per favorire l’accesso alla prevenzione il 13 dicembre l’Azienda Usl Toscana Centro ha organizzato negli Ospedali la giornata degli screening.

I cittadini che hanno tra i 50 e i 70 anni e hanno ricevuto la lettera di invito a partecipare allo screening del tumore del colon retto, potranno presentarsi per ritirare il kit.

Anche chi non ha ricevuto la lettera di invito potrà presentarsi e, se avente diritto, ritirerà il kit, sul momento oppure lo riceverà qualche giorno dopo per posta.

Nella stessa giornata, saranno aperti con orario più ampio anche alcuni punti di consegna territoriali pistoiese e pratese, per i cittadini muniti di lettera di invito e residenti.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link sul sito internet dell’Azienda USL Toscana centro:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/2401-screening/45017-13-dicembre2023-giornata-degli-screening-oncologici

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti o domiciliati nei territori afferenti alla Azienda Usl Toscana Centro e si si svolgerà nei prossimi mesi anche in altri ospedali.

Fonte: Asl Toscana Centro