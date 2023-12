Nel Chianti un 'Faro' per studenti e studentesse in difficoltà

Aspirano ad accendere un piccolo grande ‘Faro’ della conoscenza e del sapere nei più giovani, una guida che orienta e sostiene gli studenti nell’individuazione del metodo di apprendimento e nella strada migliore, più adeguata alle potenzialità, alle attitudini e ai sogni di ognuno, da intraprendere nel percorso scolastico. Professori ed ex allievi si mettono a disposizione della collettività. Sono volontari, residenti a Barberino Tavarnelle, e insieme, animati da spirito di comunità e senso civico, tornano ad animare le biblioteche comunali di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa per offrire un supporto concreto nello studio alle ragazze e ai ragazzi che attraversano momenti di difficoltà. L’iniziativa “Il Faro”, forte dell’esperienza dello scorso anno, alla sua seconda edizione, si ripropone con l’obiettivo di dare una mano, a titolo gratuito, agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle superiori che necessitano di recuperare o approfondire alcune materie scolastiche.

Si tratta di un importante servizio di valore educativo e sociale che non si limita ad affiancare gli studenti con le classiche ripetizioni, ma vuole trasmettere loro gli strumenti per introdurre nel percorso scolastico l’acquisizione di uno specifico metodo di studio, congeniale ai tempi e alle attitudini degli studenti. Anche quest’anno si è messo all’opera un gruppo di giovani e adulti, docenti in pensione, matematici, biologi, futuri ingegneri e informatici, ma anche esperti di lingue straniere e di materie umanistiche. Fanno parte de “Il Faro” Lorenzo Corbinelli, Giacomo Seghi, Marco Martone, Giulia Bartalesi, Charlotte Ferré, Matteo Bazzani, Anna Casprini, Marco Rossi, Matteo Francini, Violante Conti, Nicolas Ferrè, Heather Mackay Roberts, Cristina Morandi, Cinzia Castelli, Francesca Guidelli, Cristina Cornaggia, Susanna Ninci e Valerio Pampaloni. Considerato il numero crescente di richieste, “Il Faro” è aperto a chiunque voglia unirsi all’equipe di volontari.

“Voglio rivolgere un particolare ringraziamento alle volontarie e volontari – dichiara l’assessore alle Politiche educative Giampiero Galgani - che hanno deciso di rinnovare il loro impegno a favore dei giovani che chiedono di essere supportati nello svolgimento dei compiti, nel recupero o nell'approfondimento delle materie. E’ un esempio di comunità sensibile e solidale, di cittadinanza attiva che vuole rendersi utile agli altri, prendendosi cura nello specifico di chi tra i banchi di scuola ha incontrato qualche ostacolo”.

Il servizio, promosso dall’Asilo Vincenzo Corti e realizzato in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle, si svolge tutti i lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la biblioteca comunale di Tavarnelle Val di Pesa e tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la biblioteca comunale di Barberino Val d’Elsa. Per accedere è necessario fare un colloquio con un genitore (o con un adulto di riferimento): cell. 329 3434851, e.mail: ilfaro.bartava@gmail.com.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa