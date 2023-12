Sport, premiazione degli atleti pisani che si sono distinti per meriti sportivi nel 2023

L'amministrazione comunale ha voluto premiare gli atleti pisani che nel corso del 2023 si sono caratterizzati per particolari meriti sportivi. La premiazione è avvenuta mercoledì 6 dicembre nell'atrio di Palazzo Gambacorti.

«Abbiamo voluto organizzare questa giornata di premiazioni – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa – all’interno del palazzo comunale per dare il giusto riconoscimento a tutti gli atleti che si sono contraddistinti durante il 2023 in imprese sportive che magari non sono conosciute come meriterebbero da tutta la città. Si tratta di un’ulteriore iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinarci sempre di più ad associazioni e società sportive manifestando sostegno e supporto al loro grande lavoro, da un punto di vista del benessere psicofisico e sociale, nel tessuto territoriale della nostra città. L’amministrazione deve fungere anche da sprone per mettere in evidenza e incentivare il fatto che i percorsi di sacrificio e impegno in ogni attività vengono riconosciuti e celebrati con orgoglio da tutta la comunità cercando di incentivare lo spirito di appartenenza».

L’elenco degli atleti premiati

ASF VVF Villi e Masi : Leonardo Pioli (finalista Campionato del mondo con la Nazionale italiana di Canottaggio in 8+ e Campione italiano in singolo per la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso).

ASD Scherma Di Ciolo : Livia Cataldi (argento ai Campionati italiani under 12), Alessia Biagini (argento individuale Campionati d’Europa spada paralimpici), Michele Venturi (bronzo Campionati italiani spada paralimpici), Michele Venturi, Michele Vaglini, Elio Iozzi (spada paralimpica bronzo a squadre Campionati italiani), Federico Vitturi De Michieli (argento individuale fioretto under 17 campionati mediterraneo), Giorgia Melloni (argento individuale fioretto under 15 Campionati del Mediterraneo), Vittoria Pinna (campione d’Europa fioretto under 17 individuale e squadra, vice campionessa italiana Under 17. Vincitrice prova coppa del mondo Cabries e Napoli Under 17), Matteo Morini (vice-campione del mondo fioretto under 20 squadra), Gabriele Cimini (campione del mondo spada squadra, bronzo Campionati d’Europa spada squadra).

Gruppo Sportivo Unione Italiana Ciechi (disciplina Showdown, tennis tavolo per non vedenti): Marco Carrai, Marina Silvi (Campionato italiano Fispic 1 posto, quattro volte consecutive Campione d’Italia; 2 posto Campionato Italiano Aics), Piera Folino (2 posto Campionato Italiano Aics), Andrea Lazzarini (3 posto Torneo internazionale, Birmingham (Gb); 8 posto Campionato mondiale Ibsa con Nazionale italiana).

Asd Senshi Team : Sadikh Hane (campione italiano Mma Federkombat 2022, campione italiano Grappling Fijlkam 2022, vincitore Coppa Italia Mma Federkombat 2022, campione italiano Grappling Fijlkam 2023, medaglia di bronzo Open Mma Federkombat 2023, campione italiano Mma Federkombat 2023, medaglia d’argento 3 Trofeo Italia Mma Federkombat 2023), Denise Sirin El Kar (medaglia argento Campionato italiano Mma Federkombat 2022, vincitore Coppa Italia Mma Federkombat 2023, medaglia argento Open Mma Federkombat 2023, campionessa italiana Mma Federkombat 2023, medaglia argento e un bronzo in doppia categoria Campionato italiano di Brazilian Jiu Jitsu Bjj Italia 2023).

Asd Skating Academy : Martina Nuti (medaglia d’argento Campionato mondiale pattinaggio artistico specialità solo dance coppia), Margherita Doccini (medaglia d’argento Campionato italiano Fisr specialità pattinaggio inline).

Asd Casting Club Blue Marlyn : Francesco Baglini (campione del mondo individuale 2022 Under 16; vice campione italiano individuale Under 16 specialità Surf Casting), Lorenzo Barontini, Alessandro Crescioli, Davide Bonistalli, Simone Del Corso, Gabriele Facenza (campioni italiani per società 2022 specialità Surf Casting), Lorenzo Barontini, Alessandro Crescioli, Davide Bonistalli, Simone Del Corso, Massimiliano Del Corso, Gabriele Facenza, Daniele Gori, Riccardo Barzagli (campioni del mondo per società 2023 di Surf Casting).

Asd Tirrenia Surf Casting “Il Pellicano”: Gianluca Benedetti (vincitore I C.I. master specialita Surf Casting), Roberto Matteucci, Massimo Sartini (vincitori I C.I. a coppie specialità Surf Casting).

Csi Pisa: Romeo Cacciatore (vincitore per un decennio di molteplici titoli provinciali, regionali e nazionali Csi, nel lancio del giavellotto e del disco e nel getto del peso).

Asd Cierre Pisa : Campionati nazionali Uisp 2023, medaglie d’oro: Arianna Grilli, Sarah Zanoni, Ginevra Del Punta, Amanda Antognoli, Viola Pannut, Benedetta Cecconi, Chiara Temperini, Francesca Bonaccorsi, Gaia Zuccaro, Guendalina Leoncini, Martina Santucci, Sarà Alexe, Ilaria Pieve, Virginia Pacente, Ludovica Pannuti, Angela Angioni, Alice Zuccaro.

Asd Dream Volley : Eva Ceccatelli, Giulia Bellandi, Sara Cirelli, Elisa Spediacci, Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia (atlete del Sitting paraolimpico volley, oro all’Europeo).

Centro Ricreativo Dipendenti Unipi : Campionato italiano di nuoto, medaglia d’oro: Beatrice Silvestrini (campione Italia assoluta 50 dorso femminile), Chiara Caccamo (campione Italia assoluta 50 e 100 rana femminile), Lapo Taddei (campione Italia assoluto 50 farfalla, campione Italia assoluto 50 Stile Libero). Staffetta 4x50 mista: Beatrice Silvestrini, Chiara Caccamo, Lapo Taddei, Andrea Favilla (campione Italia assoluta, 3 posto assoluto a squadre). Campionato Italiano di bocce: Maurizio Paolicchi (cat. singolo assoluto), Maurizio Paolicchi, Piero Passera (coppie assoluto). Campionato italiano di tiro a volo: Gabriella Cavallini (categoria Lady campione d’Italia).

Asd Passion Dance : Sara Campagni (1 posto Campionato Europeo Ido In Caribbean Show Dance Junior 1 U; 1 posto Campionato Italiano Fids In Latin Show; 2 posto Campionato italiano Fids in Caribbean Show Dance), Noemi Donati (1 posto Campionato italiano Fids in Freestyle Tecnica), Asia Campagni (3 posto Campionato Italiano Fids In Caribbean Show Dance), Noela Riccucci (3 posto Campionato Nazionale Asc/Cids In Caribbean Show Dance).

Nuotoparalimpico : Linda Grilli, Giuseppe Lipari, Corrado Marino, Stefano Oliviero (“'Final Six” Campionato di pallanuoto paralimpica di serie A della Federazione italiana nuoto paralimpico).

Vespa Club Pisa : Franco Caccamisi, Paolo Di Marco, Graziano Poli (secondo posto Campionato europeo di vespa raid), Franco Caccamisi, Alberto Menciassi, Graziano Poli (primo posto Campionato italiano di vespa raid automatiche), Alberto Menciassi (Campione italiano categoria esordienti vespa automatica), Franco Caccamisi (2 classificato categoria expert vespa automatica).

Roberto Frigerio scacchi: Riccardo Frigerio (campione nazionale a squadre nella categoria U10; terzo classificato Campionato italiano individuale categoria U10, campione regionale categoria U10).

Asd veterani dello sport : Mara Ferrini (campionessa europea master staffetta 4x100), Angelo Squadrone (campione mondiale ed europeo master 10.000 metri e mezza maratona).

Asd Pisanova : Irene Falleni, Francesca Giorgi, Viola Citernesi, Alice Sodero, Livia Gori (terzo posto Prima Tappa di serie C Federazione Ginnastica Italiana Settore GAF).

Nicola Pratesi (arte marziale giapponese ): Alessandro Theunissen, Kevin Di Vozzo (medaglia d’oro Campionati europei di Iaido 2023).

ANSMES (associazione nazionale stette, palme e collari d’oro) : premio “M. Cerrai - A. Moretti” (destinato ad una società sportiva) assegnato al tennis club di S. Croce s.a. “per l’attività svolta e le benemerenze acquisite”; premio “A. di Ciolo” (destinato a un tecnico sportivo) assegnato a Giovanni Bongiorni “per aver concorso al raggiungimento di risultati di alto livello internazionale”; premio “D. Pacchini”(destinato a un dirigente sportivo) assegnato ad Alfonso Nardella “per essere costante interprete del valore sociale dello sport”.

Fidal di Pisa : Anna Bongiorni (capitana femminile, 1 posto Italia, Campionato europeo a squadre (prima volta nella storia) Campionati italiani assoluti: 2^ 100 metri, 2^ 200 metri; Campionati Italiani Indoor, 3^ 60 metri), Mara Ferrini (Campionati italiani Master Indoor 2023: 1^ 60m F70, 2^ 200m F70, 2^ 400m F70, Campionati Italiani Master Outdoor 2023: 3^ 100m F70, 2^ 400m F70; Campionati Europei Master Outdoor 2023: 1^ 4 X 100m F70), Louise Michalak (Campionati Italiani Master invernali Lanci 2023: 3^ lancio del peso F70, 3^ lancio del martello a maniglia corta F70), Gilberto Rossi (Campionati italiani Master Invernali Lanci 2023: 2 lancio del peso M70), Michela Santochi (Campionati italiani Master Outdoor di prove multiple 2023: 2^ Eptathlon F55).

Canottieri Arno : Andrea Martelli, Francesco Carrara, Diego Galletti (sezione canottaggio Federazione Italiana Canottaggio - Fic), Giovanna Andreotti Faucon, Enrico Donatelli (sezione canoa kayak, Federazione Italiana Canoa Kayak - Fick).

Asd Tuscany Snooker Academy Pisa : Davide Minuto (primo classificato finale categoria B Campionati italiani di snooker), Francesco Fav (secondo classificato finale categoria B Campionati italiani di snooker).

Asd Golden Tiger Team: Pietro Del Seppia (Karate specialità Kumite e kata, n. 3 nel ranking nazionale, campione italiano per rappresentative regionali 2023, vicecampione italiano 2023, 2 medaglie d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo in Open internazionali nel 2023), Giacomo Del Seppia (specialità Kumite Categoria Esordienti, n. 3 nel ranking nazionale, campione italiano 2023, 2 medaglie d'oro e 1 di bronzo in open internazionali nel 2023), Daniele Giacomelli (specialità Kumite categoria Junior, n. 21 nel ranking nazionale, settimo classificato al campionato italiano 2023 e numerosi piazzamenti in open internazionali nel 2023), Emma Ferra (specialità kata categoria Junior, n. 26 nel ranking nazionale. diciassettesima al campionato italiano 2023 e numerosi piazzamenti in open internazionali nel 2023).

Abc Nuoto Pisa : Matteo Del Rosso (titolo italiano nuoto).

Asd Sport Pisa Ies – Basket : Francesco Bufalini.

Marathon Club Pisa Asd: Angelo Squadrone (campione del mondo di atletica leggera).

Canottieri Antoni : Edoardo Margheri, Mirko Barbieri, Flavio Ricci (vincitori della gara internazionale di fondo d’inverno sul Po in 4 di coppia, categoria master 27-43 Fic), Edoardo Bellani, Mirko Barbieri (campioni regionali in due di punta categoria senior Ficsf), Flavio Ricci, Luigi Mostardi (terzo classificati regionali in due di punta categoria Senior. Ficsf).

Villatirrenayachting: Adalberto Parra (1 posto degli European Trophy 2023 nella classe olimpica 470 Mista, n. 1 nel ranking italiano 470 per il 2023).