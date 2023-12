Trent’anni di Caaf Cgil Toscana, stamani l'iniziativa a Firenze: 280mila 730 e 180mila Isee l'anno

280mila 730. 180mila Isee. 6mila successioni. 10mila cedolini colf e badanti. 3mila dichiarazioni redditi delle Partite Iva. 230 dipendenti fissi, si sale a 700 con gli stagionali durante le campagne fiscali. Sono solo alcuni dei numeri annuali, in aumento continuo, dell’attività di Caaf Cgil Toscana, il centro assistenza fiscale della Cgil Toscana, che oggi ha celebrato il suo trentennale con l’iniziativa “1993-2023, trent’anni di Caaf Cgil Toscana, 30 anni di tutele e assistenza fiscale” presso l’auditorium al Duomo in via de’ Cerretani a Firenze.

“Diciamo grazie a chi ha amministrato il Caaf Cgil Toscana finora perché oggi festeggiamo i 30 anni in buona salute, questo centro di assistenza fiscale è stata una felice intuizione della Cgil perché diamo lavoro a tanta gente e offriamo tanti servizi ai cittadini e alle cittadine”, ha detto Claudio Guggiari, presidente Caaf Cgil Toscana. “In Toscana stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo su quote di mercato sul 30% su 730 e Isee, segno che il servizio è apprezzato, grazie soprattutto a operatori e operatrici che sono stupendi e mettono l’anima in quello che fanno”, ha aggiunto Daniele Mercati (Ad Caaf Cgil Toscana). “Prendiamo l’ultima disgrazia accaduta in Toscana: la Cgil ha portato al tavolo di emergenza regionale l’assistenza dei Caaf, per aiutare i cittadini a riempire i complessi moduli per la richiesta danni. Noi vogliamo sempre essere in prima fila nella risposta alle emergenze e nella quotidianità”, ha concluso Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana.

Sono intervenuti all’auditorium al Duomo, oltre a lavoratori e lavoratrici della struttura, il Segretario Generale CGIL Toscana Rossano Rossi, Claudio Guggiari (Presidente CAAF CGIL Toscana Srl), Daniele Mercati (Amministratore Delegato CAAF CGIL Toscana Srl), il Presidente Consorzio CAAF CGIL Monica Iviglia, il Direttore Tecnico CAAF CGIL Toscana Srl Libero Mannucci, Marinella Barducci (Responsabile Organizzazione e Sviluppo Personale CAAF CGIL Toscana Srl), Marina Ciampa (Responsabile Ufficio Amministrazione CAAF CGIL Toscana Srl), Adelchi Puozzo (Amministratore Delegato CAAF CGIL Piemonte-Val d’Aosta), Gianfranco Francese (presidente IRES Toscana), Sandro Renzoni (Coordinatore Regionale Inca Cgil Toscana)



Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze