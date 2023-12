Bistecca alla Fiorentina patrimonio immateriale Unesco: il Chianti Fiorentino firma unito

Sarà una firma unitaria e territoriale, rappresentata dai sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli, quella che sabato 9 dicembre alle ore 10 davanti al palazzo comunale di San Casciano, sancirà ufficialmente il sostegno dei Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle a favore del processo di candidatura della Bistecca alla Fiorentina alla lista del Patrimonio Immateriale Unesco.

L’adesione dei comuni chiantigiani al percorso avviato dall’Accademia della Fiorentina, presieduta da Giovanni Brajon, si realizzerà nel concreto con la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa per il supporto e la promozione delle candidature alla lista del Patrimonio Immateriale Unesco de “La tradizione e la cultura gastronomica della bistecca alla fiorentina’ e della ‘Bistecca alla fiorentina’ come prodotto con riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012.

“La ‘Bistecca fiorentina’ è un simbolo di qualità e tradizione del nostro territorio – dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli - caposaldo della cultura gastronomica dell’intera Regione Toscana, che ha contribuito a diffondere in tutto il mondo lo stile di vita e la passione per il gusto, la bistecca alla Fiorentina è un presidio enogastronomico caratterizzato da una forte identità locale che trae valore dall’intera filiera agricola toscana”.

“Riteniamo che la tale tradizione, entrata a far parte della vitalità identitaria della nostra regione, abbia le caratteristiche – continuano - per essere indicata come patrimonio culturale immateriale di Firenze e della Toscana, un aspetto culinario, trasmesso di generazione in generazione, costantemente ricreato dalle comunità in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia; che permette di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale e promuovere il rispetto per le diversità culturali”.

All’iniziativa, che si inserisce nell’edizione natalizia dello Slow Food Mercato della Terra, organizzato dal Centro commerciale naturale “La dolce gita” per le vie di San Casciano, saranno presenti i sindaci, il presidente Brajon e i macellai del territorio che offriranno piccole degustazioni di bistecca alla Fiorentina. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino