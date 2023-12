I regali comprali al Ccn San Miniato Basso: in omaggio una pallina di Natale con la tua foto

Insieme sotto l'albero è la nuova iniziativa natalizia del Centro commerciale naturale San Miniato Basso, in collaborazione con Confcommercio provincia di Pisa.

Di cosa si tratta? Da domenica 10 a mercoledì 20 dicembre, con un acquisto minimo di 50 euro in uno dei negozi del Ccn, verrà regalata una pallina di Natale personalizzata con una tua foto, per decorare l'albero in maniera unica.

Come fare? Basta inviare su WhatsApp la foto scelta per la pallina e una foto dello scontrino che attesti la spesa di almeno 50 euro al numero 338/5457173. La pallina poi sarà consegnata al commerciante entro 5 giorni e sarà possibile ritirarla in negozio.

Per ulteriori chiarimenti basta mandare un messaggio WhatsApp allo stesso numero scrivendo la parola 'Regolamento'.

"L'iniziativa è pensata per sostenere il commercio di vicinato anche in occasione del Natale. Visto che lo shopping dei regali di Natale entra nel vivo, anche i commercianti del Ccn vogliono farvi un regalo con questa simpatica iniziativa", commenta il presidente dell'associazione Pierfranco Speranza.

Il costo dell'intero progetto è a carico dell'associazione Ccn San Miniato Basso.

Fonte: Ccn San Miniato Basso