Italia Viva organizza i congressi nell'Empolese Valdelsa: quasi 200 iscritti chiamati a votare

Dopo lo svolgimento della fase congressuale del livello nazionale, regionale e provinciale, che ha portato all’elezione di Matteo Renzi quale Presidente di Italia Viva, dell’europarlamentare Nicola Danti come Presidente della Regione Toscana e del sindaco di Bagno Ripoli Francesco Casini Presidente della Città Metropolitana di Firenze, si apre nei prossimi giorni la fase congressuale del livello locale.

Italia Viva è presente in tutti gli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa con quasi 200 iscritti nel 2023 tra i quali verranno scelti i Presidenti comunali e di zona.

Nello specifico i congressi si svolgeranno con il seguente calendario.

- Zona di Certaldo e Gambassi terme: Lunedi 11 Dicembre ore 21

Bar Maria Via del Molino, 13, 50052 Certaldo FI

- Comune di Cerreto Guidi: Martedì 12 Dicembre ore 21

Circolo Ricreativo Xxiii Agosto - Via Provinciale Francesca, 108 Stabbia FI

- Comune di Capraia e Limite: Mercoledì 13 Dicembre ore 21

Fornace Pasquinucci Capraia Fiorentina

- Zona di Empoli e Vinci: Giovedì 14 ore 21

Casa del Popolo di Fibbiana - Via del Borgo dei Guerri, 2 Montelupo fiorentino

- Comune di Montelupo Fiorentino: Giovedì 14 ore 21

Casa del Popolo di Fibbiana - Via del Borgo dei Guerri, 2 Montelupo fiorentino

- Zona di Castelfiorentino e Montaione: Venerdì 15 Dicembre ore 21

Studio Valdelsa - Via Masini 92 Castelfiorentino (luogo da confermare)

- Comune di Fucecchio: Sabato 16 dic. Ore 9

sala del Poggio Salamartano Fucecchio

- Comune di Montespertoli: Sabato 16 dicembre Ore 16

Via Pacinotti 70 Montagnana

Ai Congressi della Zona di Empoli e Vinci e del Comune di Montelupo Fiorentino, parteciperà anche il Presidente della Città Metropolitana di Firenze Francesco Casini.

Le assemblee che si svolgeranno, all’orario indicato, prima delle votazioni è aperta non solo agli iscritti, ma anche a tutti simpatizzanti che sono invitati a partecipare.

Fonte: Italia Viva Empolese Valdelsa