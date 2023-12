Punto Digitale Facile aperto al Ciaf Castelfiorentino, un aiuto per i servizi online

Lunedì 11 Dicembre 2023 alle 10 apre il Punto Digitale Facile di Castelfiorentino “Facilita con il CIAF”, finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere su fondi PNRR.

Presso il CIAF cittadine e cittadini, gratuitamente, potranno accedere ai servizi on-line offerti dal web potenziando le proprie conoscenze e acquisendo dimestichezza e autonomia nel disbrigo delle più disparate incombenze, per tutti i servizi on-line della PA e dei Privati. anche anziani e persone fragili potranno imparare ad accedere e utilizzare la strumentazione digitale seguiti dai “facilitatori” presenti presso il CIAF di Castelfiorentino.

Il Punto di facilitazione aiuterà in particolare anziani e fragili, che potranno imparare ad accedere e utilizzare la strumentazione digitale seguiti dai “facilitatori” presenti presso il CIAF di Castelfiorentino. Attraverso l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dei servizi on-line: dallo Spid all’e-commerce, dalla sanità digitale alla protezione dei dati personali e alla difesa dalle truffe on-line, o semplicemente a prendere confidenza con un pc o uno smarthphone.

I punti di facilitazione attuano l’intervento 1.7.2 della missione 1 componente 1 del Pnrr che vede il Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto titolare ed è dedicato alla facilitazione digitale per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’utilizzo dei servizi online della PA (dalle informazioni agli open data, dalla presentazione di istanze allo svolgimento di procedimenti amministrativi). Rilanciano un progetto che rese la Toscana protagonista a livello nazionale sin dai primi mesi dell’emergenza Covid: “Connessi in buona compagnia”, realizzato in collaborazione con Anci Toscana e sindacati dei pensionati e vincitore del premio nazionale per le Competenze Digitali promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:“I Pdf sono luoghi per accrescere le competenze digitali, fattore cruciale per superare il digital divide e impedire che la transizione digitale produca ulteriori divari”. Prosegue: “L’innovazione tecnologica deve essere un’opportunità non solo per chi si trova in zone più favorevoli o meglio servite, per questo la facilitazione digitale rappresenta il presupposto per ridurre le disuguaglianze e un elemento importante per realizzare la nostra idea di Toscana diffusa”.

L’assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo così spiega: si concretizza l’impegno e l’opera che le numerose componenti del governo regionale hanno compiuto insieme e al fianco dei comuni, dei sindacati e dell’associazionismo”inoltre “L’obiettivo è consentire al maggiore numero di persone di raggiungere il livello di competenze base definito dal modello europeo DigComp, favorendo l’alfabetizzazione digitale” prosegue l’assessore che ricorda: “la questione delle competenze digitali, a cui l’Ue ha voluto dedicare l’Anno europeo, sarà al centro della nuova edizione di Toscana digitale”. “Ogni provincia della Toscana – conclude Ciuoffo - ha e avrà nelle prossime settimane dei punti di facilitazione. Solo con una capillarità tale riusciremo ad arginare le disuguaglianze digitali, sociali ed economiche”.

“Un nuovo finanziamento – osserva l’Assessore alla Scuola, Francesca Giannì – vinto dal Comune di Castelfiorentino nel mondo dell’educazione e del supporto ai cittadini, utile a ridurre i divari digitali e sociali che possono esistere con la macchina della burocrazia. Un servizio che implementa la buona pratica dei PAAS, servizio attivo a Castelfiorentino dal 2007, lanciando il nostro servizio in una dimensione europea e innovativa. Nel quadro più generale, un’importanza particolare sarà riservata all’interazione del nostro servizio con le attività di supporto messe in atto dagli altri enti, quali la ASL e le associazioni di categoria, e dalle associazioni del nostro territorio, come ad esempio il servizio SPOON Punti di prossimità da poco attivato dall’Arci sul nostro territorio, realtà da sempre impegnate nell’affiancamento dei cittadini nel quotidiano. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando a questo importante progetto, con le risorse del PNRR, e che darà la possibilità a tutti di avvicinarsi al digitale".

Il Mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 17, sarà inoltre possibile grazie al progetto SPOON – SERVIZI, PROSSIMITA’, ORIENTAMENTO E OPERATIVITA’ IN NETWORK di ARCI trovare presso il Circolo Arci Il Bastione il punto di prossimità dove attraverso un’operatrice sarà possibile supporto per l’orientamento e l’accesso ai servizi e alle opportunità del territorio. Anche qui cittadine e cittadini potranno trovare sostegno per il superamento del digital divide.

Gli sportelli di prossimità attivati nei circoli Arci del territorio, saranno un punto di collegamento importante tra gli utenti, il centro di facilitazione digitale e tutte le realtà che portano avanti azioni, servizi e progetti, informando la persona sulle opportunità già esistenti sul territorio e orientandoli verso una risposta puntuale alle proprie richieste e adeguata alle proprie esigenze.

Orari di apertura del Punto digitale facile presso il CIAF

- lunedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

- martedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

- mercoledì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

- giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

- venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Contatti CIAF Castelfiorentino

ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it

0571 629674

Via Masini nr. 117 - 50051 - Castelfiorentino (FI)

Fonte: Comune di Castelfiorentino