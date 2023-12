Riaperta la Statale 12 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Il tratto era chiuso a causa di una frana causata dal maltempo delle scorse settimane, che aveva interessato il versante compromettendone la stabilità.

I lavori hanno consentito una prima messa in sicurezza per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Gli interventi proseguiranno ora per il consolidamento definitivo della scarpata e la protezione della sede stradale.

In alcune fasi dei lavori il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da semaforo.

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa