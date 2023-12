Torna la mostra mercato ARTour, il Made in Tuscany 4 giorni in piazza Strozzi

Torna ad incantare Firenze "ARTour - Il bello in piazza", la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata da CNA Firenze in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e con il sostegno di Enegan. L'evento ha aperto oggi, giovedì 7 dicembre, nella suggestiva piazza Strozzi, alla presenza dell’Assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e di Fabrizio Cecconi, direttore generale di CNA.

L'iniziativa, giunta alla sua consueta edizione natalizia, si conferma come uno dei momenti clou per gli amanti dell'artigianato fiorentino e toscano, presentando un'ampia gamma di produzioni originali e autenticamente fatte a mano.

La mostra ospita 26 imprese di eccellenza, ognuna delle quali contribuisce a esaltare il valore del Made in Tuscany attraverso creazioni uniche e lavorazioni tipiche. Gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature e abbigliamento rappresentano solo una parte della varietà di prodotti in esposizione, in grado di soddisfare ogni gusto e preferenza.

"Si tratta di un’occasione unica per fiorentini e turisti per immergersi nell'atmosfera natalizia e trovare regali speciali e unici per amici e familiari. La mostra si presenta infatti come un'alternativa suggestiva per coloro che desiderano regalare manufatti originali e pregiati, simbolo di una tradizione artigianale tramandata di generazione in generazione" spiega Lorenzo Cei, coordinatore di CNA Città di Firenze.

Facendo acquisti ad ARTour si ha inoltre la possibilità di usufruire di una riduzione del prezzo di ingresso alla mostra "Anish Kapoor. Untrue Unreal" a Palazzo Strozzi, grazie alla convenzione stretta tra l'associazione degli artigiani e la Fondazione. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte contemporanea di un celebre maestro che ha rivoluzionato l'idea di scultura.

L'orario continuato di ARTour, dalle 10:00 alle 20:00, tutti i giorni fino a domenica 10 compresa, offre a tutti la possibilità di partecipare a questo straordinario viaggio nel mondo dell'artigianato, immergendosi in un'esperienza unica e indimenticabile.

Per ulteriori informazioni sulla lista delle imprese partecipanti, si prega di visitare il sito: https://www.firenze.cna.it/artour/

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa